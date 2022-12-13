Арестованный экс-президент Перу Педро Кастильо отказался слагать полномочия
Задержанный после обвинений в мятеже и злоупотреблении полномочиями бывший президент Перу Педро Кастильо заявил об отказе сложить полномочия. Об этом сказано в рукописном письме политика, опубликованном в его аккаунте в "Твиттере".
"Я обращаюсь к вам, чтобы ещё раз заявить, что я безоговорочно верен народному и конституционному мандату, которым я обладаю как президент, и я не уйду в отставку или не откажусь от своих высоких и священных функций", — говорится в тексте письма за подписью Кастильо.
Он призвал народ Перу не "попасться на грязную игру про новые выборы", перестать издеваться и сейчас же провести выборы в Учредительное собрание. В последний раз это случилось в 1992 году, когда президент Альберто Фухимори распустил Сенат и Палату депутатов для принятия новой конституции.
Ранее Лайф сообщал, что Конгресс Перу объявил импичмент президенту Педро Кастильо. Ему не помог даже роспуск парламента и введение комендантского часа. Вскоре его задержала полиция, которая, как и военные, встала на сторону депутатов. Присягу в качестве главы государства впервые приняла женщина — вице-президент Дина Болуарте.
Twitter / Pedro Castillo Terrones