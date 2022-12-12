Шольц высказался о сотрудничестве Германии и России после завершения спецоперации
Экономическое сотрудничество России и Германии должно быть возобновлено после окончания украинского конфликта, заявил немецкий канцлер Олаф Шольц.
"Канцлер Германии высказался о перспективе возобновления экономического сотрудничества с Россией после окончания войны с Украиной", — процитировала Шольца газета Zeit.
России, уверен политик, также нужен шанс, чтобы снова начать экономическое сотрудничество в другие времена, но не сейчас. В настоящее время отношения Берлина и Москвы сокращаются, указал он. Важно подготовиться ко времени после окончания конфликта на Украине, ведь Россия и после него останется крупнейшей страной на Европейском континенте, добавил Шольц.
Ранее Шольц призвал граждан Германии выходить на пенсию не раньше 67 лет. Он отметил, что, с точки зрения правительства, граждане страны должны выходить на пенсию именно в этом возрасте, а не в 63 или 64 года, как многие стали делать. Канцлер признал, что для некоторых это будет сложно.
Twitter / Olaf Scholz