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12 декабря, 20:52

Шольц высказался о сотрудничестве Германии и России после завершения спецоперации

Экономическое сотрудничество России и Германии должно быть возобновлено после окончания украинского конфликта, заявил немецкий канцлер Олаф Шольц.

"Канцлер Германии высказался о перспективе возобновления экономического сотрудничества с Россией после окончания войны с Украиной", — процитировала Шольца газета Zeit.

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России, уверен политик, также нужен шанс, чтобы снова начать экономическое сотрудничество в другие времена, но не сейчас. В настоящее время отношения Берлина и Москвы сокращаются, указал он. Важно подготовиться ко времени после окончания конфликта на Украине, ведь Россия и после него останется крупнейшей страной на Европейском континенте, добавил Шольц.

Ранее Шольц призвал граждан Германии выходить на пенсию не раньше 67 лет. Он отметил, что, с точки зрения правительства, граждане страны должны выходить на пенсию именно в этом возрасте, а не в 63 или 64 года, как многие стали делать. Канцлер признал, что для некоторых это будет сложно.

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Twitter / Olaf Scholz

Артур Лапсаков

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