Полиция провела 20 обысков за четыре дня в здании Европарламента в Брюсселе
AFP: Полиция Бельгии провела обыск в здании Европарламента в рамках дела о коррупции
Полиция Бельгии провела обыск в здании Европарламента в Брюсселе в рамках расследования коррупции среди депутатов и сотрудников в связи с ЧМ по футболу в Катаре. Об этом сообщает агентство France Presse.
Результаты обыска не раскрываются. В бельгийской федеральной прокуратуре уточнили, что это уже двадцатый обыск за последние четыре дня. Стоит отметить, что следственные мероприятия в Брюсселе прошли на фоне открытия пленарной сессии Европарламента в Страсбурге.
Ранее сообщалось, что в Бельгии задержали снятую с должности замглавы Европарламента Еву Кайли и ещё троих человек по делу о коррупции, связанной с чемпионатом мира по футболу в Катаре. В их домах прошли обыски, в частности, у Кайли были обнаружены пакеты с деньгами.
ТАСС / EPA / JULIEN WARNAND