Полиция провела 20 обысков за четыре дня в здании Европарламента в Брюсселе

Полиция Бельгии провела обыск в здании Европарламента в Брюсселе в рамках расследования коррупции среди депутатов и сотрудников в связи с ЧМ по футболу в Катаре. Об этом сообщает агентство France Presse.

Результаты обыска не раскрываются. В бельгийской федеральной прокуратуре уточнили, что это уже двадцатый обыск за последние четыре дня. Стоит отметить, что следственные мероприятия в Брюсселе прошли на фоне открытия пленарной сессии Европарламента в Страсбурге.