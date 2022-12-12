В Раде призвали исключить Венгрию из НАТО "за несолидарность"

Венгрию следует исключить из НАТО, если Будапешт продолжит выступать против "трансатлантической солидарности". Такое мнение высказал глава комитета по международным делам Верховной рады Украины Александр Мережко.

"Если она [Венгрия] продолжит систематически подрывать трансатлантическую солидарность, её следует исключить из НАТО", — сказал он в интервью изданию Newsweek.

Кроме того, как указал Мережко, нынешний конфликт на Украине должен способствовать трансформации Североатлантического альянса, сделав его оборонным блоком демократических стран, и включать в него государства не только из трансатлантического региона. Так, по мнению парламентария, в НАТО в будущем могут вступить Австралия, Япония, Южная Корея и Тайвань.