В Раде призвали исключить Венгрию из НАТО "за несолидарность"
Депутат Рады Мережко призвал исключить Венгрию из НАТО в случае подрыва солидарности
Венгрию следует исключить из НАТО, если Будапешт продолжит выступать против "трансатлантической солидарности". Такое мнение высказал глава комитета по международным делам Верховной рады Украины Александр Мережко.
"Если она [Венгрия] продолжит систематически подрывать трансатлантическую солидарность, её следует исключить из НАТО", — сказал он в интервью изданию Newsweek.
Кроме того, как указал Мережко, нынешний конфликт на Украине должен способствовать трансформации Североатлантического альянса, сделав его оборонным блоком демократических стран, и включать в него государства не только из трансатлантического региона. Так, по мнению парламентария, в НАТО в будущем могут вступить Австралия, Япония, Южная Корея и Тайвань.
Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна должна быть готова к серьёзным нападениям со стороны Евросоюза, ведь Брюссель использует против Будапешта все виды шантажа.
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