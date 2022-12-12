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12 декабря, 20:01

В Раде призвали исключить Венгрию из НАТО "за несолидарность"

Депутат Рады Мережко призвал исключить Венгрию из НАТО в случае подрыва солидарности

Венгрию следует исключить из НАТО, если Будапешт продолжит выступать против "трансатлантической солидарности". Такое мнение высказал глава комитета по международным делам Верховной рады Украины Александр Мережко.

"Если она [Венгрия] продолжит систематически подрывать трансатлантическую солидарность, её следует исключить из НАТО", — сказал он в интервью изданию Newsweek.

Кроме того, как указал Мережко, нынешний конфликт на Украине должен способствовать трансформации Североатлантического альянса, сделав его оборонным блоком демократических стран, и включать в него государства не только из трансатлантического региона. Так, по мнению парламентария, в НАТО в будущем могут вступить Австралия, Япония, Южная Корея и Тайвань.

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Сайт НАТО

Иван Косицын

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