Россиянам объяснили, зачем заключать брак после долгой совместной жизни

В жизни очень часто происходят ситуации, когда люди заводят отношения в юном возрасте либо в состоянии влюблённости, но в первом случае чувства могут быть лишь похожи на любовь. Подробнее о разных этапах отношений и значении брака в них рассказала в беседе с Лайфом клинический психолог Арина Кейро.

По её словам, в подростковом возрасте влюблённость легко принять за любовь в силу недостаточного жизненного опыта и юношеского максимализма, которым свойственны пытливость сознания и яркая эмоциональная окраска. Подпиткой становятся романтические фильмы или роль той экранизированной жизни, которую подростки примеряют на себя.

"В другом же случае чувство лёгкой влюблённости могут испытывать и представители старшей возрастной группы. Нередко такие браки распадаются, когда эмоциональный портрет партнёра со временем не отвечает первоначальным представлениям. Однако бывают и такие моменты, когда партнёры берут время на детальное изучение друг друга, поэтому не торопятся закреплять свой брак официально", — рассказала Кейро.

Как считает психолог, ещё одной причиной может стать ситуация, когда отношения пошли на спад или их вовсе как таковых не было. Но время, когда партнёры начинают чувствовать сильную взаимосвязь, видят в себе другого человека, когда облик партнёра перестаёт быть таким негативным, как был изначально, приходит, пояснила эксперт.

"Юридически закреплённые союзы привносят уверенность в завтрашнем дне в виде защиты и гарантий социального благополучия, особенно если есть дети, которых нужно воспитывать", — заметила Кейро.