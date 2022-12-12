В Турции открыли месторождение со 150 млн баррелей чистой нефти
Эрдоган сообщил об открытии в Турции месторождения нефти с запасами в 150 млн баррелей
На северо-востоке Турции в районе горы Габар открыли крупное нефтяное месторождение, заявил в ходе телеобращения президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. По его словам, чистый объём сырья на объекте оценивается в 150 миллионов баррелей, а цена — 12 миллиардов долларов.
"Это одно из десяти крупнейших месторождений, открытых на суше в 2022 году", — отметил турецкий лидер.
В июне Эрдоган уже сообщал об обнаружении запасов высококачественной нефти в двух скважинах в провинции Адана. Тогда стоимость сырья оценили в миллиард долларов.
А летом "Роснефть" обнаружила на шельфе Печорского моря месторождение с извлекаемыми запасами чёрного золота в 82 миллиона тонн. Это одно из самых крупных открытий на шельфе России за последнее время.
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