В Турции открыли месторождение со 150 млн баррелей чистой нефти

На северо-востоке Турции в районе горы Габар открыли крупное нефтяное месторождение, заявил в ходе телеобращения президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. По его словам, чистый объём сырья на объекте оценивается в 150 миллионов баррелей, а цена — 12 миллиардов долларов.

"Это одно из десяти крупнейших месторождений, открытых на суше в 2022 году", — отметил турецкий лидер.

В июне Эрдоган уже сообщал об обнаружении запасов высококачественной нефти в двух скважинах в провинции Адана. Тогда стоимость сырья оценили в миллиард долларов.