Россиянам раскрыли хитрый и законный способ заполучить Diablo 4

Игра Diablo 4 действительно будет недоступна для игроков из России и Белоруссии для покупки и запуска на учётных записях, пишет издание "Игромания" со ссылкой на заявление компании Blizzard.

О проблемах с доступом к игре в двух странах сообщали сами пользователи. В частности, она не отображается в приложении Battle.net. Такая же ситуация уже происходила с другими свежими релизами компании, например Call Of Duty: Modern Warfare 2 и Overwatch 2.

Тем не менее геймеры уже убедились, что привязать проект к аккаунту можно будет в том случае, если игра будет кому-то из них подарена или приобретена из европейской версии магазина. Кроме того, Diablo 4, скорее всего, можно будет запустить через файл ".exe", как это делалось с Overwatch 2 и Diablo Immortal.