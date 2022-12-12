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12 декабря, 18:49

Россиянам раскрыли хитрый и законный способ заполучить Diablo 4

Blizzard подтвердила недоступность Diablo 4 для игроков из России и Белоруссии

Игра Diablo 4 действительно будет недоступна для игроков из России и Белоруссии для покупки и запуска на учётных записях, пишет издание "Игромания" со ссылкой на заявление компании Blizzard.

О проблемах с доступом к игре в двух странах сообщали сами пользователи. В частности, она не отображается в приложении Battle.net. Такая же ситуация уже происходила с другими свежими релизами компании, например Call Of Duty: Modern Warfare 2 и Overwatch 2.

Тем не менее геймеры уже убедились, что привязать проект к аккаунту можно будет в том случае, если игра будет кому-то из них подарена или приобретена из европейской версии магазина. Кроме того, Diablo 4, скорее всего, можно будет запустить через файл ".exe", как это делалось с Overwatch 2 и Diablo Immortal.

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Ранее Лайф писал, что игра The Last of Us Part I выйдет на консоли Steam Deck. Её можно будет купить с 3 марта, при этом в Steam уже начались предзаказы: в США игра стоит 3900 рублей, а в Турции — 2000 рублей.

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Blizzard Entertainment

Ирина Фальке

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