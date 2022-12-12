Шольц: Берлин и Варшава ведут переговоры о размещении ЗРК Patriot в Польше
Польша и Германия ведут переговоры о размещении на территории первой зенитно-ракетных комплексов Patriot, заявил по итогам онлайн-встречи лидеров G7 канцлер Германии Олаф Шольц.
"Сейчас мы изучаем, как это будет осуществляться. Оба министерства обороны тесно сотрудничают", — сказал он.
Ранее министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что Германия поставит стране зенитно-ракетные комплексы Patriot. По его словам, они будут подключены к польской системе управления. До этого Варшава отказалась передавать Украине свои зенитно-ракетные комплексы данной модели, заказанные в США.
ТАСС / EPA / Tytus Zmijewski