Шольц: Берлин и Варшава ведут переговоры о размещении ЗРК Patriot в Польше

Польша и Германия ведут переговоры о размещении на территории первой зенитно-ракетных комплексов Patriot, заявил по итогам онлайн-встречи лидеров G7 канцлер Германии Олаф Шольц.

"Сейчас мы изучаем, как это будет осуществляться. Оба министерства обороны тесно сотрудничают", — сказал он.