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12 декабря, 18:25

Шольц: Берлин и Варшава ведут переговоры о размещении ЗРК Patriot в Польше

Польша и Германия ведут переговоры о размещении на территории первой зенитно-ракетных комплексов Patriot, заявил по итогам онлайн-встречи лидеров G7 канцлер Германии Олаф Шольц.

"Сейчас мы изучаем, как это будет осуществляться. Оба министерства обороны тесно сотрудничают", сказал он.

Германия после ЧП с украинской ракетой предложила Польше систему ПВО Patriot

Германия после ЧП с украинской ракетой предложила Польше систему ПВО Patriot

Ранее министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что Германия поставит стране зенитно-ракетные комплексы Patriot. По его словам, они будут подключены к польской системе управления. До этого Варшава отказалась передавать Украине свои зенитно-ракетные комплексы данной модели, заказанные в США.

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ТАСС / EPA / Tytus Zmijewski

Матвей Шандрыголов

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