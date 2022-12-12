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Регион
Опубликовано 12 декабря 2022, 21:15

В Черногории вспыхнули беспорядки из-за закона о президенте

В Черногории начались протесты против изменений в законе о президенте

Сотрудники полиции в столице Черногории применили слезоточивый газ против протестующих у здания парламента. Об этом в понедельник сообщил телеканал RTCG.

Участники протестов в Черногории начали забрасывать полицейских камнями и попытались прорвать ограждение. Видео © RTCG

По его информации, протестующие против принятия закона, ограничивающего полномочия президента, начали забрасывать полицейских камнями и бутылками, а затем попытались прорвать защитное ограждение. В результате представители правоохранительных органов были вынуждены применить против собравшихся слезоточивый газ.

Напомним, 12 декабря парламент Черногории повторно принял поправки к закону о президенте, сужающие его полномочия. Граждане считают, что поправки призваны обрушить конституционный строй, и обещают перекрыть дороги по всей стране, а также провести более массовую акцию протеста в субботу.

Новый закон о президенте ограничивает его полномочия в наделении мандатом кандидата на формирование правительства.

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Ранее в Молдавии оппозиционная партия "Строим Европу дома" организовала антиправительственную акцию протеста перед посольствами США и Евросоюза в Кишинёве. Митингующие недовольны внутренней и внешней политикой нынешней власти.

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Протесты в Черногории © RTCG

Ирина Фальке
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