Сотрудники полиции в столице Черногории применили слезоточивый газ против протестующих у здания парламента. Об этом в понедельник сообщил телеканал RTCG.

Участники протестов в Черногории начали забрасывать полицейских камнями и попытались прорвать ограждение. Видео © RTCG

По его информации, протестующие против принятия закона, ограничивающего полномочия президента, начали забрасывать полицейских камнями и бутылками, а затем попытались прорвать защитное ограждение. В результате представители правоохранительных органов были вынуждены применить против собравшихся слезоточивый газ.

Напомним, 12 декабря парламент Черногории повторно принял поправки к закону о президенте, сужающие его полномочия. Граждане считают, что поправки призваны обрушить конституционный строй, и обещают перекрыть дороги по всей стране, а также провести более массовую акцию протеста в субботу.

Новый закон о президенте ограничивает его полномочия в наделении мандатом кандидата на формирование правительства.