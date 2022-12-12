Американский дрон-разведчик засекли на подлёте к Крыму

В 100 километрах от берегов Крыма заметили американский стратегический разведывательный БПЛА RQ-4B Global Hawk. Согласно данным Flightradar, летательный аппарат с позывным FORTE10 вылетел с авиабазы НАТО Сигонелла на итальянской Сицилии и около 11:00 по московскому времени начал кружить вблизи полуострова.

А в небе Румынии отметился американский самолёт радиотехнической разведки Lockheed EP-3E Aries II с позывным TD45. Он прибыл туда с авиабазы Суда на греческом острове Крит (один из опорных пунктов НАТО в Восточном Средиземноморье).