Американский дрон-разведчик засекли на подлёте к Крыму
Flightradar засёк американский БПЛА RQ-4B Global Hawk у берегов Крыма
В 100 километрах от берегов Крыма заметили американский стратегический разведывательный БПЛА RQ-4B Global Hawk. Согласно данным Flightradar, летательный аппарат с позывным FORTE10 вылетел с авиабазы НАТО Сигонелла на итальянской Сицилии и около 11:00 по московскому времени начал кружить вблизи полуострова.
А в небе Румынии отметился американский самолёт радиотехнической разведки Lockheed EP-3E Aries II с позывным TD45. Он прибыл туда с авиабазы Суда на греческом острове Крит (один из опорных пунктов НАТО в Восточном Средиземноморье).
Напомним, что 8 декабря в Севастополе дежурным кораблём ЧФ был сбит неустановленный беспилотник. По словам губернатора города Михаила Развожаева, военные сработали в штатном режиме.
ТАСС / Cover Images via ZUMA Press