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12 декабря, 17:36

Американский дрон-разведчик засекли на подлёте к Крыму

Flightradar засёк американский БПЛА RQ-4B Global Hawk у берегов Крыма

В 100 километрах от берегов Крыма заметили американский стратегический разведывательный БПЛА RQ-4B Global Hawk. Согласно данным Flightradar, летательный аппарат с позывным FORTE10 вылетел с авиабазы НАТО Сигонелла на итальянской Сицилии и около 11:00 по московскому времени начал кружить вблизи полуострова.

А в небе Румынии отметился американский самолёт радиотехнической разведки Lockheed EP-3E Aries II с позывным TD45. Он прибыл туда с авиабазы Суда на греческом острове Крит (один из опорных пунктов НАТО в Восточном Средиземноморье).

Два беспилотника уничтожили ночью в море у Севастополя

Два беспилотника уничтожили ночью в море у Севастополя

Напомним, что 8 декабря в Севастополе дежурным кораблём ЧФ был сбит неустановленный беспилотник. По словам губернатора города Михаила Развожаева, военные сработали в штатном режиме.

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ТАСС / Cover Images via ZUMA Press

Матвей Шандрыголов
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