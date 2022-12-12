Девятый пакет санкций ЕС не затронет ядерную энергетику России

Девятый пакет антироссийских санкций Евросоюза не затронет ядерную энергетику, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. По его словам, Будапешт ясно дал понять, что не собирается рисковать своей энергетической безопасностью. Точка зрения государства была поддержана на прошедшем в понедельник совещании глав МИД в Брюсселе.

"В любом случае ядерная энергетика будет определяться как исключение из правил. Мы ясно дали понять, что безопасность энергоснабжения Венгрии никоим образом не может быть поставлена под угрозу этим пакетом", — заявил он в ходе беседы с журналистами, которую транслировал телеканал М1.

Министр добавил, что новые рестрикции в принципе не будут касаться российской энергетики, которая и так едва ли не полностью обложена запретами и ограничениями.