В Госдуме встали на защиту LEGO после критики белорусского священника

Депутат Госдумы Александр Толмачёв считает, что конструкторы LEGO не представляют опасности для детей, поскольку на них выросло не одно поколение. Об этом парламентарий рассказал Лайфу.

"Эти конструкторы существуют очень давно, только в нашей стране они уже 30 лет, на них выросли поколения детей, в том числе и я. К ярким кирпичикам мы привыкли, они давно часть нашей жизни. Это, пожалуй, самый качественный, удобный и универсальный конструктор в мире", — сказал Толмачёв.

Он напомнил, что в соотношении "цена – качество" LEGO нет равных. И это не только детская игрушка, но ещё и хобби для многих людей всех возрастов. Депутат заметил, что для детей есть детские наборы, а есть и серии, которые с удовольствием собирают взрослые.

"Понимаю и принимаю точку зрения священнослужителя. Но хочу заметить, что его высказывание касается только одной линейки. Это лишь небольшая часть широкого ассортимента компании, и лишать хобби всех поклонников, в общем, безобидного конструктора только из-за сравнительно небольшой серии, на мой взгляд, спорное решение", — резюмировал он.