Под Херсоном подорвали машину с вице-губернатором
Первый замгубернатора Херсонской области Булюк ранен при подрыве автомобиля
Первый заместитель губернатора Херсонской области Виталий Булюк. Фото © ТАСС / Пресс-служба Госдумы РФ
Первый заместитель губернатора Херсонской области Виталий Булюк пострадал в результате подрыва автомобиля. Об этом сообщил журналистам глава регионального Минздрава Вадим Ильмиев.
"Он [Булюк] ранен, состояние стабильное, средней степени тяжести. Находится в одном из лечебных учреждений области", — пояснил министр.
По его словам, сработала мина направленного действия, автомобиль чиновника сгорел. В Администрации Херсонской области Булюк курирует вопросы экономики, финансово-бюджетной политики, сельского хозяйства, доходов и сборов.
Ранее в Запорожской области сообщили о покушении на замглавы Мелитополя. Злоумышленники использовали самодельное взрывное устройство, которое, по словам Владимира Рогова, применяют сподвижники украинского президента Владимира Зеленского.