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12 декабря, 17:00

Под Херсоном подорвали машину с вице-губернатором

Первый замгубернатора Херсонской области Булюк ранен при подрыве автомобиля

<p>Первый заместитель губернатора Херсонской области Виталий Булюк. Фото © ТАСС / Пресс-служба Госдумы РФ</p>

Первый заместитель губернатора Херсонской области Виталий Булюк. Фото © ТАСС / Пресс-служба Госдумы РФ

Первый заместитель губернатора Херсонской области Виталий Булюк пострадал в результате подрыва автомобиля. Об этом сообщил журналистам глава регионального Минздрава Вадим Ильмиев.

"Он [Булюк] ранен, состояние стабильное, средней степени тяжести. Находится в одном из лечебных учреждений области", — пояснил министр.

По его словам, сработала мина направленного действия, автомобиль чиновника сгорел. В Администрации Херсонской области Булюк курирует вопросы экономики, финансово-бюджетной политики, сельского хозяйства, доходов и сборов.

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Ирина Фальке

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