Под Херсоном подорвали машину с вице-губернатором

Первый заместитель губернатора Херсонской области Виталий Булюк пострадал в результате подрыва автомобиля. Об этом сообщил журналистам глава регионального Минздрава Вадим Ильмиев.

"Он [Булюк] ранен, состояние стабильное, средней степени тяжести. Находится в одном из лечебных учреждений области", — пояснил министр.

По его словам, сработала мина направленного действия, автомобиль чиновника сгорел. В Администрации Херсонской области Булюк курирует вопросы экономики, финансово-бюджетной политики, сельского хозяйства, доходов и сборов.