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12 декабря, 16:49

Гильермо дель Торо объяснил антураж фашисткой Италии в своём "Пиноккио"

<p>Кадр из мультфильма "Пиноккио Гильермо дель Торо" (2022). Обложка © Netflix</p>

Кадр из мультфильма "Пиноккио Гильермо дель Торо" (2022). Обложка © Netflix

Гильермо дель Торо — режиссёр нового анимационного фильма "Пиноккио" по сказке Карло Коллоди — объяснил, почему решил поместить главного героя мультфильма в антураж фашистской Италии. По словам дель Торо, он стремился исследовать вопросы послушания, верности себе и честности.

"Для меня послушание — это когда вам говорят следовать чему-то, будь то на религиозном или социальном уровне, чего вы не понимаете. Это большая ошибка", заявил Гильермо дель Торо изданию Page Six.

При этом режиссёр не смог назвать свой фильм детским, хотя и отметил, что ребята "могут посмотреть его, если родители поговорят с ними". По его словам, ребёнок обязательно будет задавать вопросы после просмотра картины.

"Для меня важно, что тематически он (фильм. — Прим. Лайфа) может стоять бок о бок с "Лабиринтом фавна" или "Хребтом дьявола", такова была задумка. Нам потребовалось так много времени, чтобы сделать эту картину, в том числе потому, что мы хотели сделать её тематически релевантной", заключил он.

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Лайф писал, что Джеки Чан ведёт переговоры о съёмке четвёртой части боевика "Час пик". 68-летний актёр не указал имени предполагаемого режиссёра, однако заявил о наличии уже готового сценария картины.

Матвей Шандрыголов

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