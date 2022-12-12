Гильермо дель Торо объяснил антураж фашисткой Италии в своём "Пиноккио"

Гильермо дель Торо — режиссёр нового анимационного фильма "Пиноккио" по сказке Карло Коллоди — объяснил, почему решил поместить главного героя мультфильма в антураж фашистской Италии. По словам дель Торо, он стремился исследовать вопросы послушания, верности себе и честности.

"Для меня послушание — это когда вам говорят следовать чему-то, будь то на религиозном или социальном уровне, чего вы не понимаете. Это большая ошибка", — заявил Гильермо дель Торо изданию Page Six.

При этом режиссёр не смог назвать свой фильм детским, хотя и отметил, что ребята "могут посмотреть его, если родители поговорят с ними". По его словам, ребёнок обязательно будет задавать вопросы после просмотра картины.

"Для меня важно, что тематически он (фильм. — Прим. Лайфа) может стоять бок о бок с "Лабиринтом фавна" или "Хребтом дьявола", такова была задумка. Нам потребовалось так много времени, чтобы сделать эту картину, в том числе потому, что мы хотели сделать её тематически релевантной", — заключил он.