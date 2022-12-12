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12 декабря, 16:25

Rutube-блогеров обязали подтвердить налоговый статус

Физические лица должны будут оформить статус самозанятого или индивидуального предпринимателя, если хотят участвовать в партнёрской программе Rutube. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе видеохостинга.

"Начиная с 1 января 2023 года партнёрская программа Rutube будет работать по-новому. Участие физических лиц в программе будет доступно только при наличии у них официального налогового статуса: самозанятого или индивидуального предпринимателя", рассказал собеседник агентства.

Нововведение коснётся как действующих партнёров программы, так и новых участников, добавили в Rutube. Там предупредили, что физлицам нужно успеть оформить налоговый статус до 20 декабря этого года и предъявить документы видеохостингу. В случае неисполнения требования партнёрская программа автоматически перестанет действовать для них с 1 января.

Как стать самозанятым и экономить на налогах

Как стать самозанятым и экономить на налогах

Ранее Лайф писал о плюсах и минусах статуса самозанятого, которыми поделились такие граждане. Одной из положительных сторон является возможность самостоятельно влиять на свой график и доход.

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Shutterstock

Татьяна Миссуми

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