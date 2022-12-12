Rutube-блогеров обязали подтвердить налоговый статус
Физические лица должны будут оформить статус самозанятого или индивидуального предпринимателя, если хотят участвовать в партнёрской программе Rutube. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе видеохостинга.
"Начиная с 1 января 2023 года партнёрская программа Rutube будет работать по-новому. Участие физических лиц в программе будет доступно только при наличии у них официального налогового статуса: самозанятого или индивидуального предпринимателя", — рассказал собеседник агентства.
Нововведение коснётся как действующих партнёров программы, так и новых участников, добавили в Rutube. Там предупредили, что физлицам нужно успеть оформить налоговый статус до 20 декабря этого года и предъявить документы видеохостингу. В случае неисполнения требования партнёрская программа автоматически перестанет действовать для них с 1 января.
Ранее Лайф писал о плюсах и минусах статуса самозанятого, которыми поделились такие граждане. Одной из положительных сторон является возможность самостоятельно влиять на свой график и доход.
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