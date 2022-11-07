Как стать самозанятым и экономить на налогах
Кому выгодно стать самозанятым и какими привилегиями при этом можно будет воспользоваться.
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Самозанятых в России уже почти 6 миллионов, кто-то из граждан выбирает такой режим труда, совмещая эту деятельность с основной работой, а кто-то переходит из офиса в самозанятые насовсем, чтобы иметь большую свободу в выборе, с кем сотрудничать.
В обоих случаях для россиянина смысл перехода — сэкономить на налогах. Ведь по закону самозанятый — это тот, кто платит с вознаграждения от своего труда только специальный налог на профессиональный доход (НПД): 4% — если деньги пришли от физлица и 6% — если оплата поступила от организации. При этом, чтобы быть самозанятым и пользоваться всеми льготами, включая возможность получать налоговые вычеты, — нужно не забывать о принципиальных условиях данного режима.
Кому подходит самозанятость
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Самозанятыми могут быть граждане, которые выполняют работу или оказывают услуги только лично и для своей деятельности не привлекают наёмных работников, а максимальный доход самозанятого не должен превышать 2,4 млн руб. в год, то есть примерно 200 000 рублей в месяц, но официального лимита по месяцам нет, только общий годовой.
При этом самозанятыми не могут быть госслужащие, посредники и агенты, продавцы акцизных товаров, арендодатели, которые сдают нежилую недвижимость, например, апартаменты или гараж.
Плюсы и минусы самозанятости
Приложение для самозанятых "Мой налог". Фото © ТАСС / Семён Лиходеев
Среди плюсов стоит отметить ряд удобств, которых нет при других режимах работы:
1. Можно работать с неограниченным количеством контрагентов на основе постоянных или единоразовых договоров. Закон не препятствует в любое время порвать отношения с одним заказчиком и взять другого.
2. Регистрация в качестве самозанятого происходит в личном кабинете налогоплательщика во вкладке "Мой налог". В инспекцию с бумагами ходить не надо, налоговую декларацию в конце года подавать не нужно, и даже специальный счёт в банке не нужен, достаточно обычного, которым пользуется физлицо.
3. Оплату налога также можно осуществлять картой, прямо в приложении. При этом ежемесячно будет приходить сообщение-напоминалка о том, что налог начислен.
Интересный факт: начисление налога самозанятого происходит в доверительном порядке: сколько указал, с той суммы налог и начислят.
4. В отличие от индивидуальных предпринимателей (ИП), самозанятый не обязан вести финансовую отчетность и платить социальные и пенсионные взносы. А контрагентам (по их запросу) самозанятый может выдавать электронный чек, но это его право, а не обязанность.
5. Самозанятость — это официальный рабочий статус, в связи с этим можно получить справки о доходах и о постановке на учёт. Скачать их можно прямо в личном кабинете на сайте или в мобильном приложении, а если потребуются бумаги с синей печатью, то налоговая инспекция их выдаёт без проблем.
6. Банки, принимая решения о выдаче гражданину кредита, принимают доход самозанятого в качестве источника основного дохода (вот тут как раз и могут понадобиться заверенные справки).
Минусов не так много, но они тоже есть.
1. Если доход превысит установленный лимит в 2,4 млн рублей в год, придётся платить стандартный налог на доходы физлица — 13%, при этом отчисления могут сделать как сами самозанятые, так и юрлицо — заказчик его работы.
2. Так как самозанятый может не платить никаких социальных взносов — оплачиваемых больничных и отпусков ему не положено.
3. Если самозанятый прекратит свою деятельность, а работу по найму не найдёт, то рассчитывать на пособия по безработице он не может.
Пока Минтруд только готовит соответствующие поправки в Закон о занятости. Как стало известно Лайфу, предполагается, что если самозанятый в период своей деятельности по трудовому договору не работал, то, скорее всего, он сможет рассчитывать только на минимальное пособие.
Налоги и вычеты
Фото © ТАСС / Алексей Зотов
Тем, кто становится самозанятым впервые, положен налоговый вычет 10 000 рублей. Он рассчитывается автоматически той инспекцией, которая собирает налоги.
Работает это так: при работе с физическими лицами налог с каждого чека уменьшается на 1%, а если оплата пришла от юридического лица — на 2%. И так будет, пока сумма сэкономленных налогов не достигнет 10 000 рублей. Граждане от 16 до 18 лет, зарегистрировавшиеся как самозанятые, дополнительно получают ещё один налоговый вычет — в размере 12 130 рублей. Эти деньги можно тратить по аналогичному принципу.
А ещё закон предусматривает льготы для компаний, которые приобретают у самозанятых их товары или услуги, — эти юрлица не должны уплачивать страховые взносы с вознаграждения в пользу самозанятого.
Пенсии
Отделение Пенсионного фонда РФ. Фото © ТАСС / Владислав Шатило
Для самозанятого пенсионные правила простые: все отчисления носят исключительно добровольный характер. Если принято решение копить себе на будущую пенсию, то можно перечислять взносы как в Пенсионный фонд РФ (ПФР), так и в негосударственные пенсионные фонды (НПФ).
В случае с ПФР — нужно иметь в виду, что законом установлен минимальный размер взносов за год, для 2022-го — это 34 445 рублей, если ПФР получит такую сумму, то официально зачтёт один год стажа. Внести меньшую сумму можно, но тогда в стаж засчитают не целый год, а количество месяцев, пропорциональное взносу.
Если выбрать НПФ, то в этом случае при выходе на пенсию будет доступна только минимальная выплата от государства, плюс все накопления из НПФ.
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