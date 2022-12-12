Как с помощью фольги и смекалки защитить новогоднюю ёлку от котиков — советы бывалых
Ветеринар Грицфельд посоветовала использовать фольгу, чтобы отпугнуть кошку от ёлки
В преддверии новогодних праздников перед хозяевами домашних животных особенно остро встаёт вопрос о защите ёлки и украшений от особо любопытных котиков и других хвостатых. Kp.ru перечислила ряд советов от бывалых владельцев и ветеринара.
Так, можно попробовать... подвесить ель к потолку! Для этого вам пригодится крюк для люстры или специальное крепление (электрическая сеть предварительно обесточивается, снимается люстра).
Также можно вместо настоящего дерева выбрать картину или панно: сейчас можно найти и бумажные, и фетровые ели, которые можно клеить просто на стену, как плакат.
Также бывалые котовладельцы советуют заточить ёлку в клетку. Ну или оградить её прозрачными панелями. Минус такого способа в том, что снижается градус эстетического удовольствия. Красавицей-ёлкой всё же хочется любоваться, а не защищать её по периметру.
Также на защиту можно вызвать мандарины, фольгу и двухсторонний скотч.
"Котики не любят, когда к их лапкам что-то прилипает и шелестит. Отпугнуть их может и запах. Например, цитрусовых. Раскидайте вокруг ёлки кожуру от мандаринов. Опять неэстетично? На этот случай есть специальные отпугивающие спреи для животных. Они ещё называются "антивандальные спреи от порчи предметов и погрызов", — предложила начальник ветеринарной станции Анастасия Грицфельд.
Из менее серьёзного, но действенного — огородить ёлку пылесосом или и вовсе остричь её, украсив только верхушку. Кстати, в качестве украшающих элементов лучше не использовать мишуру, "дождик" и электрические гирлянды, так как животные могут проглотить их, окончив трапезу у хирурга.
"Спрячьте по возможности провода и выбирайте автономные варианты [гирлянд], работающие от батареек. Нанести на гирлянды масло цитрусовых или лаванды, чтобы запах отпугнул любимцев", — добавила Анастасия Грицфельд.
Ранее Лайф рассказывал о ёлках, которые поставили у себя Киркоров, Бузова и Ивлеева, а также их стоимости. К примеру, каждый ёлочный шар на дереве короля российской эстрады стоит от 15 до 35 тысяч рублей, и все изготавливались исключительно по индивидуальному заказу.
Shutterstock