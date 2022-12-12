Как с помощью фольги и смекалки защитить новогоднюю ёлку от котиков — советы бывалых

В преддверии новогодних праздников перед хозяевами домашних животных особенно остро встаёт вопрос о защите ёлки и украшений от особо любопытных котиков и других хвостатых. Kp.ru перечислила ряд советов от бывалых владельцев и ветеринара.

Так, можно попробовать... подвесить ель к потолку! Для этого вам пригодится крюк для люстры или специальное крепление (электрическая сеть предварительно обесточивается, снимается люстра).

Также можно вместо настоящего дерева выбрать картину или панно: сейчас можно найти и бумажные, и фетровые ели, которые можно клеить просто на стену, как плакат.

Также бывалые котовладельцы советуют заточить ёлку в клетку. Ну или оградить её прозрачными панелями. Минус такого способа в том, что снижается градус эстетического удовольствия. Красавицей-ёлкой всё же хочется любоваться, а не защищать её по периметру.

Также на защиту можно вызвать мандарины, фольгу и двухсторонний скотч.

"Котики не любят, когда к их лапкам что-то прилипает и шелестит. Отпугнуть их может и запах. Например, цитрусовых. Раскидайте вокруг ёлки кожуру от мандаринов. Опять неэстетично? На этот случай есть специальные отпугивающие спреи для животных. Они ещё называются "антивандальные спреи от порчи предметов и погрызов", — предложила начальник ветеринарной станции Анастасия Грицфельд.

Из менее серьёзного, но действенного — огородить ёлку пылесосом или и вовсе остричь её, украсив только верхушку. Кстати, в качестве украшающих элементов лучше не использовать мишуру, "дождик" и электрические гирлянды, так как животные могут проглотить их, окончив трапезу у хирурга.

"Спрячьте по возможности провода и выбирайте автономные варианты [гирлянд], работающие от батареек. Нанести на гирлянды масло цитрусовых или лаванды, чтобы запах отпугнул любимцев", — добавила Анастасия Грицфельд.