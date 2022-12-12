Путин наградил воспитательниц детсада в Красноярске за спасение малышей от девушки с ружьём

Президент РФ Владимир Путин наградил медалью "За отвагу" инструктора по физкультуре детского сада № 31 в Красноярске Наталью Стус, которая вместе с двумя коллегами смогла остановить вооружённую девушку во время тихого часа.

"За отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского долга, наградить медалью "За отвагу" Стус Наталью Сергеевну — инструктора по физической культуре муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 31", — сказано в тексте указа российского лидера, который опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, медали "За отвагу" получили также воспитательницы Евгения Толстая и Ирина Шабанова.