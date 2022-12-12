Путин наградил воспитательниц детсада в Красноярске за спасение малышей от девушки с ружьём
Путин наградил медалью "За отвагу" физрука детсада в Красноярске, задержавшую девушку с ружьём
Ирина Шабанова и Наталья Стус. Фото © krsk.kp.ru
Президент РФ Владимир Путин наградил медалью "За отвагу" инструктора по физкультуре детского сада № 31 в Красноярске Наталью Стус, которая вместе с двумя коллегами смогла остановить вооружённую девушку во время тихого часа.
"За отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского долга, наградить медалью "За отвагу" Стус Наталью Сергеевну — инструктора по физической культуре муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 31", — сказано в тексте указа российского лидера, который опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно документу, медали "За отвагу" получили также воспитательницы Евгения Толстая и Ирина Шабанова.
Напомним, 28 марта 19-летняя девушка с ружьём вошла в детский сад № 31 в Красноярске во время тихого часа. Сотрудницы учреждения Ирина Шабанова, Наталья Стус, Евгения Толстая смогли предотвратить трагедию. Они накинулись на преступницу и повалили на пол. В ходе борьбы оружие выстрелило, пуля попала в стену. Работавшая физруком Стус смогла прижать злоумышленницу и удерживать до приезда полиции, а Шабанова вырвала у неё из рук ружьё.