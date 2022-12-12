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12 декабря, 16:12

Путин наградил воспитательниц детсада в Красноярске за спасение малышей от девушки с ружьём

Путин наградил медалью "За отвагу" физрука детсада в Красноярске, задержавшую девушку с ружьём

<p>Ирина Шабанова и Наталья Стус. Фото © <a href="https://www.krsk.kp.ru/daily/27372/4564797/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">krsk.kp.ru</a></p>

Ирина Шабанова и Наталья Стус. Фото © krsk.kp.ru

Президент РФ Владимир Путин наградил медалью "За отвагу" инструктора по физкультуре детского сада № 31 в Красноярске Наталью Стус, которая вместе с двумя коллегами смогла остановить вооружённую девушку во время тихого часа.

"За отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского долга, наградить медалью "За отвагу" Стус Наталью Сергеевну — инструктора по физической культуре муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 31", — сказано в тексте указа российского лидера, который опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, медали "За отвагу" получили также воспитательницы Евгения Толстая и Ирина Шабанова.

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Напомним, 28 марта 19-летняя девушка с ружьём вошла в детский сад № 31 в Красноярске во время тихого часа. Сотрудницы учреждения Ирина Шабанова, Наталья Стус, Евгения Толстая смогли предотвратить трагедию. Они накинулись на преступницу и повалили на пол. В ходе борьбы оружие выстрелило, пуля попала в стену. Работавшая физруком Стус смогла прижать злоумышленницу и удерживать до приезда полиции, а Шабанова вырвала у неё из рук ружьё.

Татьяна Миссуми

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