Захарова оценила условие США для допуска россиян к ОИ-2024

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила об истинных олимпийских принципах, комментируя призыв главы Олимпийского комитета США Сюзанны Лайонс не допускать выступления российских спортсменов под государственным флагом на Олимпиаде-2024 в Париже.

"Мы отстаиваем истинные олимпийские принципы, которые предполагают спорт без политики", — сказала Захарова в беседе с изданием "Спорт-Экспресс".

Ранее Олимпийский комитет США выступил за участие россиян в ОИ-2024 в Париже, но без флага. В интервью глава USOPC признала, что данный факт хоть и "неприятно осознавать", но отсутствие российских атлетов на соревнованиях "действительно отбрасывает нас назад".