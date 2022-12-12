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12 декабря, 15:55

Захарова оценила условие США для допуска россиян к ОИ-2024

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила об истинных олимпийских принципах, комментируя призыв главы Олимпийского комитета США Сюзанны Лайонс не допускать выступления российских спортсменов под государственным флагом на Олимпиаде-2024 в Париже.

"Мы отстаиваем истинные олимпийские принципы, которые предполагают спорт без политики", — сказала Захарова в беседе с изданием "Спорт-Экспресс".

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Ранее Олимпийский комитет США выступил за участие россиян в ОИ-2024 в Париже, но без флага. В интервью глава USOPC признала, что данный факт хоть и "неприятно осознавать", но отсутствие российских атлетов на соревнованиях "действительно отбрасывает нас назад".

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Getty Images / Handout / Russian Foreign Ministry Press Service

Ирина Фальке

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