Падение доходов британцев достигло максимума с 1977 года

Реальная заработная плата жителей Великобритании упала в 2022 году на максимальные с 1977 года 3% на фоне высокого роста стоимости жизни, следует из анализа Британского конгресса тред-юнионов (TUC), опубликованного на сайте организации.

"Анализ официальной статистики показывает, что реальная заработная плата (зарплата после учёта роста стоимости жизни) упала на 3% в течение 2022 года. Это самое резкое падение реальной заработной платы с 1977 года и второе худшее [падение] в истории с 1945 года", — говорится в документе.

Сегодня из-за рекордной инфляции британские работники теряют в среднем по 76 фунтов стерлингов в месяц, в то время как для сотрудников госсектора этот показатель составляет 180 фунтов в месяц, отмечается на сайте.

Заработок медсестёр уменьшился за год на 1800 фунтов стерлингов, а относительно 2010 года — на 5000 фунтов. Реальные доходы парамедиков и акушерок в 2022 году упали на 2400 фунтов и более чем на 6000 фунтов с 2010 года, говорится в документе.