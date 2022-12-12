Падение доходов британцев достигло максимума с 1977 года
TUC: В Великобритании зафиксировано рекордное с 1977 года падение реальных доходов
Реальная заработная плата жителей Великобритании упала в 2022 году на максимальные с 1977 года 3% на фоне высокого роста стоимости жизни, следует из анализа Британского конгресса тред-юнионов (TUC), опубликованного на сайте организации.
"Анализ официальной статистики показывает, что реальная заработная плата (зарплата после учёта роста стоимости жизни) упала на 3% в течение 2022 года. Это самое резкое падение реальной заработной платы с 1977 года и второе худшее [падение] в истории с 1945 года", — говорится в документе.
Сегодня из-за рекордной инфляции британские работники теряют в среднем по 76 фунтов стерлингов в месяц, в то время как для сотрудников госсектора этот показатель составляет 180 фунтов в месяц, отмечается на сайте.
Заработок медсестёр уменьшился за год на 1800 фунтов стерлингов, а относительно 2010 года — на 5000 фунтов. Реальные доходы парамедиков и акушерок в 2022 году упали на 2400 фунтов и более чем на 6000 фунтов с 2010 года, говорится в документе.
Ранее сотрудники The New York Times впервые за 40 лет начали однодневную забастовку из-за низких зарплат. В профсоюзе заявили, что доходы журналистов сильно отстают как от инфляции, так и от среднего уровня роста зарплаты в США.
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