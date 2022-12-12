В России предложили ввести цензуру
Политолог Ярошенко призвал ввести цензуру в России для защиты от идеологии Запада
В России нужно создать ведомство, которое будет заниматься цензурой и проверять распространяемую в обществе информацию, чтобы защитить страну от распространяемой Западом разрушительной идеологии, считает руководитель Центра экспертного сопровождения политических процессов "ЭксПолит" Алексей Ярошенко.
"Я считаю создание такого органа крайне необходимым, если угодно, его можно назвать современным органом цензуры, но он будет цензурировать не политические вопросы, а исключительно вопросы деструктивной идеологии", — отметил он в беседе с телеканалом "360".
Политолог уверен, что западная идеология приводит к "разрушению и насаждению чуждых для российского общества" ценностей. При этом в РФ нет никаких механизмов, способных воспрепятствовать распространению у нас подобных убеждений, заключил собеседник телеканала.
Ранее член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Игорь Ашманов заявил, что в России в условиях проведения специальной военной операции необходимо создать Росинформбюро, которое информировало бы граждан о ходе боевых действий и было бы наделено функцией военной цензуры.
ТАСС / Пётр Ковалёв