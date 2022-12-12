В России предложили ввести цензуру

В России нужно создать ведомство, которое будет заниматься цензурой и проверять распространяемую в обществе информацию, чтобы защитить страну от распространяемой Западом разрушительной идеологии, считает руководитель Центра экспертного сопровождения политических процессов "ЭксПолит" Алексей Ярошенко.

"Я считаю создание такого органа крайне необходимым, если угодно, его можно назвать современным органом цензуры, но он будет цензурировать не политические вопросы, а исключительно вопросы деструктивной идеологии", — отметил он в беседе с телеканалом "360".

Политолог уверен, что западная идеология приводит к "разрушению и насаждению чуждых для российского общества" ценностей. При этом в РФ нет никаких механизмов, способных воспрепятствовать распространению у нас подобных убеждений, заключил собеседник телеканала.