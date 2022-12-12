Между пограничниками Индии и Китая произошла перестрелка, есть пострадавшие

Не менее шести индийских военных пострадали при столкновении с солдатами китайской армии в штате Аруначал-Прадеш. Об этом в понедельник информирует РИА "Новости" со ссылкой на источник в Министерстве обороны Индии.

Собеседник агентства подтвердил, что столкновение между военными двух стран произошло 9 декабря в секторе Таванг. Этот инцидент стал первым с 2020 года, когда 20 индийских солдат были убиты в ожесточённых столкновениях с войсками Китая в высокогорной приграничной долине Галван.

"По меньшей мере шесть индийских солдат, раненных в столкновении между Индией и Китаем в секторе Таванг, доставлены для лечения в город Гувахати в штате Ассам", — добавили в индийском военном ведомстве.

Напомним, что длина границы между Индией и Китаем составляет 3380 километров. В западной части Непала граница проходит в районе Гималаев. Этот участок границы является спорным, особенно в районе к северу от Аксайчина, который находится под контролем Китая, но оспаривается Индией.