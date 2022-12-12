Юрист дала советы, как весело встретить Новый год и не нарваться на штрафы

Многие россияне, уставшие от городской суеты, стремятся встретить Новый год на даче или отправиться в деревню к родственникам. Но многие не знают, что за нарушение некоторых правил безопасности предусмотрены серьёзные штрафы. Как весело встретить праздник, не нарушая законы, в беседе с "Вечерней Москвой" рассказала адвокат Елена Пономарёва.

Для некоторых жарить мясо на мангале в Новый год стало доброй традицией. Но, как пояснила эксперт, если огонь от костра станет причиной происшествия, то отвечать придётся по закону, а именно по статье "Нарушение требований пожарной безопасности". Формально требование не распространяется на дачи, но во избежание рисков лучше готовить новогодние блюда в специально оборудованной мангальной зоне.

"Есть ещё локальные нормативные акты. Для нарушителя это от двух до четырёх тысяч рублей. Если будет повреждение имущества или нанесение вреда здоровью, то штраф от четырёх до пяти тысяч рублей, — предупредила юрист и добавила, что пострадавший может претендовать и на компенсацию морального ущерба.

Сбежав в лес, вы также не спрячетесь от штрафов. За разведение костров в этих местах предусмотрено взыскание от полутора до трёх тысяч рублей. А если на территории установлен противопожарный режим, то штраф увеличивается. Придётся заплатить от четырёх до пяти тысяч рублей.

Вместе с этим Пономарёва напомнила, что предусмотрен штраф, согласно закону тишины, который должен соблюдаться с 23:00 до 7:00. В Москве за его нарушение положен штраф от одной тысячи рублей до двух, а для юридических лиц — от 40 до 80 тысяч. По словам адвоката, запуск салютов и петард в это время также запрещён. Однако, как правило, в новогоднюю ночь и праздники все относятся к ситуации с пониманием и административных производств по этим фактам практически нет, ведь нужно будет доказать, что действительно было нарушение по звуку.

"Запрещено запускать фейерверки на крышах, балконах, лоджиях, выступающих частях фасадов, а также в парках и заповедниках. Если такие случаи будут выявлены, нарушителей ждёт штраф в размере от двух до трёх тысяч рублей. Это относится к общественным местам. Если люди выезжают на дачу и используют пиротехнику там, то здесь важно, чтобы не были нарушены правила пожарной безопасности", — резюмировала эксперт.