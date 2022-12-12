Где и когда выгоднее всего купить фейерверки к Новому году, пока цены не взлетели как салют

Пиротехника с прошлого года подорожала, и большую роль в этом сыграла логистика. Дело в том, что Китай является основным поставщиком этой продукции, раньше 90% товаров этой категории в Россию возили через Европу. Ситуация поменялась, к тому же из-за ковидных ограничений в Поднебесной заводы к этому сезону произвели на 40% меньше пиротехники. Как это отразилось на ценах? Например, фейерверк на 45 залпов год назад стоил 4500 рублей, а сейчас встанет около 5000 рублей, рассказал экономист Александр Цапликов. С простой пиротехникой ситуация та же: минимальная стоимость одиночного салюта — 1000 рублей, тогда как в конце 2021-го средняя цена была 800 рублей.

Где покупать пиротехнику?

Специалисты советуют покупать пиротехнические изделия преимущественно в специализированных магазинах. Самый простой вид (бенгальские огни, хлопушки и "фонтанчики") можно заказать и в Сети, он не представляет большой опасности. Но петарды, крупные салюты, фейерверки точно нужно выбирать лично, внимательно, предупредил пиротехник Иван Глазнов.

Небольшие пиротехнические изделия лучше всего покупать уже сейчас. Это и выгоднее, и выбор больше, чем перед самым Новым годом. Фото © Shutterstock

На что обратить внимание при покупке фейерверков?

Очень важный маркер при покупке пиротехники — внешний вид товара. Если упаковка помята, не указан срок годности, отсутствует маркировка о том, что товар соответствует ГОСТу, однозначно нужно оставить такой "подарок" в магазине. Кроме того, главное — отказаться от экономии на пиротехнике, ведь вместо красивого зрелища можно либо потратить деньги впустую, либо вообще подвергнуть опасности окружающих и себя.

Некачественная пиротехника может сдетонировать раньше времени, что приведёт к травмам. Не покупайте её на рынках, а при возникших сомнениях обязательно спрашивайте сертификаты соответствия техническому регламенту Иван Глазнов Пиротехник

Эксперты советуют покупать небольшие фейерверки уже сейчас. Это выгоднее, чем ждать конца декабря и гоняться за пиротехникой в предновогодней суете, пишет "Вечерняя Москва". А ещё прогнозируют снижение спроса на крупные салюты.