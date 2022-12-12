Что за "кротовуха" и почему все в русскоязычном "Твиттере" обсуждают настойку на мёртвом животном

Всё началось в среду, 7 декабря, из-за твита abstruse_cook: блогер рассказал про тошнотворный рецепт средневекового алкогольного напитка на основе петуха. Оказалось, это ещё цветочки по сравнению с тем, что хранит в себе "книга рецептов" русского народа. В комментариях пользователь vainglory_fair отметил, что описанное выше пойло — вкуснятина, если сопоставить с настойкой на кроте, которую он пробовал.

Предупреждаем! Ниже — фотография банки "кротовухи", и неподготовленному читателю лучше этого не видеть

Фото © Twitter / vainglory_fair

К сожалению, вид настойки — не самое ужасное. Достаём блокнотик, ручку и записываем, ведь далее автор поделился рецептом напитка.

Для начала нужен крот. Дохлый, но целый. Порубленный культиватором или сгрызенный частично кошками, крысами и собаками не подойдёт. Банка по размеру, спирт альфа. Залить, плотно закупорить и поставить в тёмное место на 3–5 недель. Важно не взбалтывать тару vainglory_fair

Если вам до сих пор не стало плохо, вы определённо крепче большинства пользователей "Твиттера", потому что после того, как пост завирусился, люди не могли поверить, что рецепт такой гадости вообще кому-то придёт в голову и тем более что кто-то решится такое пить. Но, как это обычно бывает, каждое яркое явление порождает волну мемов. И в этот раз — тоже. Собрали несколько самых смешных.

"Когда зверята узнали, кого они выпили", — justprosh.

Фото © Twitter / justprosh

Дорогая, что-то случилось? Ты едва прикоснулась к своей "кротовухе" Zajots

"Что они собираются сделать??" — sorrybutart.

Фото © Twitter / sorrybutart

А прикиньте, кто-то первый раз регистрируется в "Твиттере", никогда не был в этой соцсети, и первое, что ему попадается после регистрации, — это как сделать настойку из крота tvoyi_muziki

Фото © Twitter / KravtsovRussia

– Пошли ко мне, у меня дома крот есть. – Спасибо, но нет. – Я настаиваю. thedrden

"Что ж, это было неизбежно", — dm_e.

Фото © Twitter / dm_e

"Абсолютно никто не просил, но я принёс вам нейросетевой КРОТОВУХИ!" — fat_belfegor.

Фото © Twitter / fat_belfegor