Жена Газманова показала откровенное фото в нижнем белье, и все забыли, что ей уже 53

Жена народного артиста России Олега Газманова — женщина эффектная и на свой возраст явно не выглядит. 53-летняя Марина на днях выложила новый пост, решив порассуждать о здоровом образе жизни, но подписчикам было не до темы, которую она подняла. Всё дело в том, что свои мысли Газманова изложила под откровенным фото в нижнем белье.

На снимке Марина присела на окно и загадочно смотрит в сторону, демонстрируя шикарную фигуру: талия затянута в тугой корсет, грудь стоит, а на теле нет ни "жиринки". Волосы супруга Газманова уложила волнами, шею обнажила и подчеркнула длинной серьгой.

53-летняя жена Олега Газманова Марина поделилась с подписчиками откровенным фото в белье. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / marinagazmanova

Восхищению подписчиков не было предела, на комплименты не скупились даже звёзды. "Какая талия!😍🔥", — написала певица Зара. "Классная фотка, и она хорошо выглядит для 53", — заметила одна из пользовательниц. "Ну, девочка же!!!"; "Эффектная!!!"; "Красавица, Марина! Поделись секретом стройности?" — комментировали дамы.

Не обошлось и без тех, кто высказал своё "фи" — не все поняли, зачем Марина поделилась пикантным снимком: "Что, у Олега в 70 проблемы, что ль, что она своей жопой напоказ торгует? Не думаю — он мужик ещё хоть куда"; "А без корсета слабо?)"; "Зачем 50-летней женщине пытаться выглядеть как девочка с осиной талией? Типа моложе, красивее или что?"; "Корсет затянут на совесть🤣"; "Так стянули тётку, что еле дышит"; "Наши тёти 50+ всё норовят прираздеться )))". Были даже догадки, мол, вся красота — сделанная: "Девочка живого места не имеет своего. Везде скальпель животворящий".

А кто-то верно заметил, что фото и не свежее вовсе — откровенную съёмку в белье супруга Олега Газманова устроила 2,5 года назад. Тогда же и рассказала, как певец отреагировал на фотосессию.