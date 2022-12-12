Диетолог назвала 5 неожиданных продуктов, которые нужно есть, когда нет настроения
Успокоиться и даже повысить настроение в нервном декабре, когда у всех горят дедлайны, а дети становятся неуправляемыми, помогут определённые продукты. И речь не о банальном шоколаде!
Обложка © Shutterstock
Определённая еда способна усугублять напряжение, усталость и раздражительность. К таким продуктам относятся копчёности, консервы и любимый многими фастфуд. От их употребления в декабре, когда нервы и так на пределе из-за попыток успеть завершить все дела до Нового года, лучше отказаться. А какие вкусняшки поднимают настроение? Пять небанальных продуктов для борьбы со стрессом назвала диетолог Людмила Денисенко.
Ягоды: чёрная смородина, малина, ежевика, черника
Ягоды, такие как малина и черника, богаты антиоксидантами, за счёт чего улучшается кровообращение в мозге, а организм справляется со стрессом, даже хроническим. Фото © Unsplash / Annemarie Grudën
Антиоксиданты, которыми богаты ягоды, улучшают кровообращение в мозге. За счёт этого организм и справляется с хроническим стрессом. Большой плюс ягод в том, что после заморозки их полезные свойства никуда не улетучиваются. Это значит, что в летний сезон можно заготовить ягодных перекусов на год вперёд. Особенно повезло обладателям огородов, ведь своё всегда вкуснее. Ягоды можно есть как самостоятельный продукт, а также добавлять в каши, йогурты, мюсли, делать из них смузи и витаминные коктейли.
Жирная рыба: лосось, форель, макрель, сардины, сельдь
Жирная морская рыба — кладезь омега-3, она помогает в борьбе с раздражительностью и дарит стрессоустойчивость. Фото © Shutterstock
Любителям рыбы стоит обратить внимание на морских представителей, желательно диких, а не тех, что выращивают в садках. В жирной рыбе содержится омега-3. Эта полезная кислота помогает мозгу оставаться здоровым, а ещё борется с раздражительностью, усиливает стрессоустойчивость.
Оливковое масло
Оливковое масло защищает от стресса и заболеваний сердечно-сосудистой системы. Фото © Shutterstock
Много омега-3 содержит и оливковое масло. Оно защищает от сердечно-сосудистых заболеваний и стресса. Этим же могут похвастаться горчичное и льняное масла.
Сельдерей
Сельдерей приводит в норму повышенное давление. Фото © Shutterstock
"Яблоко в день избавляет от врача", — гласит англоязычная пословица. А четыре стебля сельдерея ежедневно приводят в норму повышенное давление. В сельдерее содержится триптофан. Эта ароматическая альфа-аминокислота способствует высвобождению серотонина — гормона радости и удовольствия.
Капуста: белокочанная, брюссельская и брокколи
Капуста снижает уровень тревожности, а ещё это прекрасная защита от раковых заболеваний. Фото © Shutterstock
Снизить уровень тревожности под силу всем растениям семейства крестоцветных. Бонусом идёт защита от онкологии: соединения серы, стимулирующие выработку ферментов в организме, останавливают рост раковых клеток. Если нервы расшатаны, успокоить их поможет салат с капустой и сельдереем, пишет kp.ru.
10 человек пошли за продуктами и наткнулись на такое, что этот шопинг будут вспоминать до конца жизни
Ранее Лайф рассказывал про пять продуктов, которые нужно мыть перед едой, и такого никто не ожидал. Мало кто задумывался о том, что их нужно хорошенько промывать перед употреблением. И зря, ведь последствия могут быть крайне неприятными.