Джиган и Оксана Самойлова снова женятся через 10 лет брака, но будет ли счастье

Рэпер Джиган и его супруга Оксана Самойлова, конечно, "самая уставшая семья России", но друг от друга отдыхать явно не собираются. История с несостоявшимся разводом только укрепила отношения парочки: Оксана дала детям шанс на маму и папу и теперь живёт с мужем лучше, чем до громкого разлада. Сегодня семья Джигана и Самойловой отмечает день рождения. Они поженились 12 декабря 2012-го и после десяти лет брака решили сыграть ещё одну свадьбу.

"Эта свадьба куда важнее спустя десять лет. Сегодня наша уже такая большая семья переходит на next level ("следующий уровень". — Прим. Лайфа) . Вместе рука об руку, спина к спине, ноздря в ноздрю в окружении четырёх любимых детей))). И это бесконечно прекрасно ❤️", — написала Самойлова под новыми свадебными фото.

Оксана, которая всегда откровенна с подписчиками, призналась: очень волнуется и сегодня как никогда ждёт поддержки, ведь их роскошное мероприятие будет транслироваться в прямом эфире.

"Сегодня будет сказано много слов, пролито много слёз счастья, будет много смеха, много радости и 1000 безумно трогательных моментов", — добавила блогерша.