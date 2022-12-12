Джиган и Оксана Самойлова снова женятся через 10 лет брака, но будет ли счастье
Вторая свадьба рэпера и блогерши будет транслироваться в Сети в прямом эфире. Торжество может пойти не по плану, ведь 12.12 — дата хоть и красивая, но и зеркальная, и ничего хорошего в этом нет.
Джиган и Оксана Самойлова показали подписчикам свадебные образы. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / samoylovaoxana
Рэпер Джиган и его супруга Оксана Самойлова, конечно, "самая уставшая семья России", но друг от друга отдыхать явно не собираются. История с несостоявшимся разводом только укрепила отношения парочки: Оксана дала детям шанс на маму и папу и теперь живёт с мужем лучше, чем до громкого разлада. Сегодня семья Джигана и Самойловой отмечает день рождения. Они поженились 12 декабря 2012 и после десяти лет брака решили сыграть ещё одну свадьбу.
"Эта свадьба куда важнее спустя десять лет. Сегодня наша уже такая большая семья переходит на next level (следующий уровень. — Прим. Лайфа). Вместе рука об руку, спина к спине, ноздря в ноздрю в окружении четырёх любимых детей ))) И это бесконечно прекрасно ❤️", — написала Самойлова под новыми свадебными фото.
Оксана, которая всегда откровенна с подписчиками, призналась: очень волнуется и сегодня как никогда ждёт поддержки, ведь их роскошное мероприятие будет транслироваться в прямом эфире.
"Сегодня будет сказано много слов, пролито много слёз счастья, будет много смеха, много радости и 1000 безумно трогательных моментов", — добавила блогерша.
Переживания Самойловой не беспочвенны: 12 декабря они поженились, потому что Джиган решил успеть взять красотку в жёны в "последнюю красивую дату на этом веку". Но стоит ли гнаться за эффектными цифрами в свидетельстве о браке? Астролог Инна Любимова уверена: ничего хорошего в красивых датах нет, если "какая-то цифра в дате повторяется — это плохо вдвойне". И вообще, сегодняшний день важно провести спокойно, чтобы сохранить внутренний баланс: следует направить весь ресурс на себя и не поддаваться провокациям.
Такое большое количество двоек — это про переход энергии в конфликты, агрессию, драки и затяжные ссоры. Будьте аккуратны и никогда не выбирайте зеркальные даты для важных событий, потому что это всегда про уход энергии в хаос, иллюзии и конфликты