Google в суде: Как российские компании отвечают на блокировки Американский IT-гигант, поддерживаемый руководством США, оказался бессилен в судах против компаний из РФ. Русским удалось отсудить у Google несколько миллиардов рублей. 8 декабря, 18:45 Обложка © shutterstock

Транснациональная корпорация Google кажется неуязвимой. На самом деле долгие годы так и было, но в последнее время заметны изменения. Много лет компания вмешивалась в информационные процессы, например, меняла приоритет в выдаче поисковых запросов. Такая же ситуация была и в других сервисах, принадлежащих американской компании. Стоит напомнить, что знаменитый YouTube — владение Google. Управа на американского интернет-гиганта нашлась в российском суде.

Антироссийская цензура

YouTube долгое время предоставлял площадку для всех, в том числе для российских СМИ, однако информационная война и война санкций вмешалась в работу интернета. В 2020 году сервис заблокировал доступ к русскому консервативному каналу "Царьград". Страдали не только журналисты, но и спортивные клубы. В начале 2021 года в Google решили, что на видеохостинге не будет каналов грозненского футбольного клуба "Ахмат" и промоутерской компании Absolute Championship Akhmat (ACA).

В марте 2022 года видеохостинг начал полноценную атаку на СМИ, транслирующие российские новости. За два дня не стало каналов, принадлежащих МИА "Россия сегодня" и ВГТРК, а также ТАСС, газеты "Известия", Первого канала, "Рен-ТВ", НТВ, РБК, Пятого канала, Общественного телевидения России, телеканалов "Звезда", "Спас", Т24, канала 78. Пострадали не только новостные ресурсы, но и развлекательные. Американцы решили, что россиянам и жителям СНГ не стоит смотреть ТНТ, "Советское телевидение. Гостелерадиофонд" и "Советское радио. Гостелерадиофонд".

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Блокировка затронула также и блогеров. YouTube снёс аккаунты Дмитрия Пучкова и пранкеров Вована и Лексуса.

Да здравствует наш суд

Российские компании отказались играть по правилам американцев и пошли в наши суды. Итог разбирательств заслуживают особого внимания. Например, "Царьград" смог выиграть в суде у Google. Мало того, IT-гигант заплатил компании Константина Малафеева 1 миллиард рублей. Полученные деньги были переведены на нужды СВО.

Чеченский "Ахмат" тоже обратился в суд и доказал свою правоту. Как и "Царьграду", грозненской компании удалось отсудить 1 миллиард рублей. ВГТРК удалось добиться ареста аналогичной суммы на счетах российского подразделения Google в московском суде. Другим российским СМИ, таким как "Звезда", "Москва 24" и прочим, также удалось доказать свою правоту в суде.

— Судебная практика с участием Google доказывает, что перед судом все равны и незаконное действие может привести к правовым последствиям. Поэтому нарушение российских законов, прав и свобод граждан, цензура отечественных СМИ, частных компаний и физических лиц приведёт ИТ-гиганта к ответственности, — считает депутат Государственной думы РФ, заместитель председателя Комитета Государственной думы по экономической политике Артём Кирьянов.

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Блокировка каналов и тем самым ограничение доступа людей к важной информации — нарушение базовых прав россиян. Решение обратиться в таких случаях в суд за защитой своих интересов абсолютно обоснованно.

Кстати, удаётся привлечь Google к ответственности не только за блокировку каналов, но и за фейковую информацию на его ресурсах. 18 июля Мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал компанию почти на 22 миллиарда рублей. Согласно материалам дела, с YouTube не была удалена ложная информация об СВО. При этом при возмещении убытков у компаний или государства могут возникнуть проблемы.

— Сейчас отсудить реальные деньги у Google в российских судах практически невозможно, потому что компанию в России не приземлили. Есть требования, но они их не соблюдают. Если нет представительства, то нет и активов. Но активы могут быть у дочерних организаций. На них может быть наложен арест и последующее изъятие, — пояснил генеральный директор агентства разведывательных технологий "Р-Техно" Роман Ромачев.

За Google в России много грехов, но за них она получает наказание. Не удивительно будет, если многие сервисы американской компании перестанут работать в России. И тут речь не только о YouTube, но и, например, о Google Translate, который менял фразу dear russians ("дорогие россияне") на dead russians ("мёртвые россияне").

Авторы Даниил Черных