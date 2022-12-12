Политолог спрогнозировал, когда для ЕС наступит точка невозврата

Вопрос поддержки Украины становится в Евросоюзе краеугольным, создавая риски для местных политиков. Такое мнение в беседе с Лайфом выразил политолог, член экспертного клуба "Дигория" Илья Гераскин. По его мнению, со временем во внешнеполитическом курсе Европы произойдут изменения, и они не понравятся киевскому руководству.

По его словам, рост внутренней напряжённости в Европе происходит из-за двух факторов: экономического и политического. Так, обычные европейцы на себе ощущают финансовые последствия поддержки киевского режима, санкционная война вредит бизнесу, а энергетический кризис внёс свои коррективы в стоимость коммунальных услуг. При этом заметно и политическое расслоение сообщества. К примеру, несогласные с антироссийским курсом страны клеймятся "пророссийскими", а их мнение не учитывается.

"Быть рациональным и думать о своём народе в Европе сейчас не в почёте, мнимая солидарность ценится гораздо выше", — добавил Гераскин.

По словам политолога, со временем во внешнеполитическом курсе Европы произойдут изменения, причём неважно — законным путём или нет. Уже сейчас всё отчётливее слышны голоса разума, несогласные с политикой Брюсселя, считает собеседник Лайфа.