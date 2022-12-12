Политолог спрогнозировал, когда для ЕС наступит точка невозврата
Политолог Гераскин: Зеленский не продержится без западных денег и недели
Вопрос поддержки Украины становится в Евросоюзе краеугольным, создавая риски для местных политиков. Такое мнение в беседе с Лайфом выразил политолог, член экспертного клуба "Дигория" Илья Гераскин. По его мнению, со временем во внешнеполитическом курсе Европы произойдут изменения, и они не понравятся киевскому руководству.
По его словам, рост внутренней напряжённости в Европе происходит из-за двух факторов: экономического и политического. Так, обычные европейцы на себе ощущают финансовые последствия поддержки киевского режима, санкционная война вредит бизнесу, а энергетический кризис внёс свои коррективы в стоимость коммунальных услуг. При этом заметно и политическое расслоение сообщества. К примеру, несогласные с антироссийским курсом страны клеймятся "пророссийскими", а их мнение не учитывается.
"Быть рациональным и думать о своём народе в Европе сейчас не в почёте, мнимая солидарность ценится гораздо выше", — добавил Гераскин.
По словам политолога, со временем во внешнеполитическом курсе Европы произойдут изменения, причём неважно — законным путём или нет. Уже сейчас всё отчётливее слышны голоса разума, несогласные с политикой Брюсселя, считает собеседник Лайфа.
"Процесс политических и экономических пертурбаций полностью меняет нынешний ландшафт власти. Очевидно, в ближайшее время наступит точка невозврата... В Европе всё отчётливее слышны голоса несогласия с курсом Брюсселя, и это позитивный сигнал в перспективе урегулирования текущего конфликта. Без западных денег Зеленский не продержится и недели", — добавил Гераскин.
Лайф писал, что некоторые европейские страны устали от украинских беженцев и уже начали действовать. К примеру, премьер-министр Италии Джорджа Мелони призвала ужесточить меры по недопущению нелегальных мигрантов на территорию Евросоюза, а Варшава и Берлин попросили дополнительную финансовую помощь от Еврокомиссии, чтобы и дальше продолжать размещать приезжих.
Shutterstock