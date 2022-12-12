Врач Ратникова перечислила осложнения после свиного гриппа
Свиной грипп может привести к обострению хронических заболеваний, кроме того, он может вызвать острый респираторный дистресс-синдром. Об этом в эфире телеканала "Санкт-Петербург" рассказала врач-терапевт, кардиолог и кандидат медицинских наук Анна Ратникова.
"В 2009 году ВОЗ объявила первую пандемию гриппа А. Это действительно был тогда для нас достаточно новый мутировавший вирус. Он немного мутировал сейчас и приводит к атипичным пневмониям, тяжёлому течению заболевания и осложнениям", — отметила Ратникова.
По её словам, осложнением после этого вида гриппа может стать острый респираторный дистресс-синдром, когда пациент нуждается в интенсивной терапии: в стационарных условиях у него снижается содержание кислорода в крови вследствие атипичной пневмонии.
Также свиной грипп приводит к обострению хронических болезней, именно поэтому все, у кого есть сердечно-сосудистые заболевания, бронхиальная астма и другие заболевания, попадают в группу риска.
Однако чем быстрее пациент займётся лечением свиного гриппа, тем меньше осложнений его ожидает, добавила врач. При этом надо помнить, что у этого заболевания более короткий инкубационный период, чем, например, у ковида: от одного до семи дней.
Напомним, свиной грипп выявили уже более чем в 70 регионах России, в том числе и в Москве. Сейчас в столице "орудуют" вирусы гриппа А (обычный сезонный) и H1N1 (свиной). В связи с этим министр здравоохранения России Михаил Мурашко призвал россиян носить маски.
ТАСС / Владимир Смирнов