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12 декабря, 16:09

Врач Ратникова перечислила осложнения после свиного гриппа

Свиной грипп может привести к обострению хронических заболеваний, кроме того, он может вызвать острый респираторный дистресс-синдром. Об этом в эфире телеканала "Санкт-Петербург" рассказала врач-терапевт, кардиолог и кандидат медицинских наук Анна Ратникова.

"В 2009 году ВОЗ объявила первую пандемию гриппа А. Это действительно был тогда для нас достаточно новый мутировавший вирус. Он немного мутировал сейчас и приводит к атипичным пневмониям, тяжёлому течению заболевания и осложнениям", отметила Ратникова.

По её словам, осложнением после этого вида гриппа может стать острый респираторный дистресс-синдром, когда пациент нуждается в интенсивной терапии: в стационарных условиях у него снижается содержание кислорода в крови вследствие атипичной пневмонии.

Также свиной грипп приводит к обострению хронических болезней, именно поэтому все, у кого есть сердечно-сосудистые заболевания, бронхиальная астма и другие заболевания, попадают в группу риска.

Однако чем быстрее пациент займётся лечением свиного гриппа, тем меньше осложнений его ожидает, добавила врач. При этом надо помнить, что у этого заболевания более короткий инкубационный период, чем, например, у ковида: от одного до семи дней.

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Напомним, свиной грипп выявили уже более чем в 70 регионах России, в том числе и в Москве. Сейчас в столице "орудуют" вирусы гриппа А (обычный сезонный) и H1N1 (свиной). В связи с этим министр здравоохранения России Михаил Мурашко призвал россиян носить маски.

Обложка ©

ТАСС / Владимир Смирнов

Александра Вишнякова
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