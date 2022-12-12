5 лайфхаков, как похудеть перед Новым годом и не растолстеть из-за праздничного обжорства

Перед новогодними праздниками многие женщины активно худеют, чтобы вечером 31 декабря знакомые ахнули от восхищения. Узнали пять лайфхаков врача-эндокринолога Виктории Садовской, которые помогут быстро сбросить вес к новому году и привести себя в форму после застолий.

Ешьте овощи во время каждого приёма пищи

Овощи содержат много клетчатки, организм её долго переваривает, за счёт этого мы дольше чувствуем сытость. Фото © Shutterstock

Первоочередная задача — приучить себя есть овощи во время каждого приёма пищи. Причём именно с них лучше и начинать трапезу. Наш организм долго переваривает клетчатку, которая в больших количествах содержится в овощах. За счёт этого мы дольше чувствуем сытость, соответственно, меньше перекусываем.

Перестаньте "кусочничать"

Кстати, о перекусах. С ними надо быть внимательнее, так как можно попасться на удочку: не все в курсе, что иногда плотный обед менее калориен, чем "кусочничество". Между главными приёмами пищи можно выпить натуральный йогурт, съесть фрукт, ломтик зернового хлеба с сыром и помидором или порцию сырников.

Орехи, батончики, сухофрукты, сладости — они не дают насыщения на длительное время, но при этом очень калорийны Виктория Садовская Врач-эндокринолог федеральной сети многопрофильных медицинских центров "Клиника Фомина"

Обращайте внимание на добавки к еде

Значительно повышают калорийность кетчуп к мясу, варенье и другие начинки в йогуртах, лишнее масло на сковороде, майонез и салатные соусы. Если хотите похудеть, выбирайте полезные альтернативы: майонез можно заменить греческим йогуртом или сметаной, кетчуп — горчицей или томатами в собственном соку. Вместо сладких йогуртов покупайте натуральные — в них можно добавить фрукты или ягоды, свежие или замороженные. Ну а мясо запекайте без масла.

Сократите употребление сладостей

Если хотите сбросить вес, не отказывайтесь от сладостей полностью. Просто замените привычные вкусняшки менее калорийными. Фото © Shutterstock

Необязательно совсем отказываться от вкусняшек — так вы только вгоните себя в рамки и ничем хорошим это, скорее всего, не закончится. Лайфхак эндокринолога: попробуйте не перекусывать сластями, а есть их после полноценного приёма пищи — при таком раскладе есть шанс, что много в вас не влезет. Ещё можно заменить любимые сладости менее калорийными: мармеладом, зефиром, пастилой или качественным шоколадом — в небольших количествах.

Больше двигайтесь

Лишние килограммы не сбросить без физической активности, подчёркивает "Вечерняя Москва". Если времени на регулярный спорт нет совсем, больше двигайтесь. Этого можно достичь, например, за счёт отказа от использования лифта.