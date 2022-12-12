Экс-солистка Serebro Кищук рассталась с рэпером Slowthai, который держал её в золотой клетке
Бывшему Катя пожелала невероятного счастья. Интересно, что сначала Кищук вывалила все подробности личной жизни в блог, а потом удалила пост.
Экс-участница "Серебра" Катя Кищук рассталась с британским музыкантом Slowthai (настоящее имя — Тайрон Фрэмптон), от которого в 2021-м родила сына. Блогерша решила, что ребёнок должен видеть счастливых родителей. Жизнь с рэпером для Кищук была не сахар, хотя в соцсетях Катя делилась только радостными моментами. Никто и подумать не мог, что в звёздной семье происходило нечто страшное — психологический абьюз со стороны партнёра.
"Опасность заключается в том, что всё очень завуалированно. Тебя не лупят по лицу — когда надо решать, уходить или нет. Наоборот, тебе покупается дом, золотая клетка. Ты в ней сидишь, не видишь никого, у тебя этот один-единственный человек", — поделилась артистка.
Экс-солистка группы Serebro Катя Кищук с британским рэпером Slowthai. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk___kkkk
Кищук не сразу поняла, что к чему. Рэпер постоянно морально давил на неё, унижал, ограничивал: Катя два года сидела дома, в чужой стране, без близких и друзей, без возможности завести новые знакомства. "Меня от себя тошнило. Я рыдала каждый день, что я — бесталанное чмо. В совокупности с беременностью и с тем, как у меня шалили гормоны, это был прямо взрыв. Взрыв ужаса".
Фанатов девушка заверила, что все эмоции проработала со специалистом и бывшему желает только счастья. И предупредила поклонниц, что надо быть аккуратнее, неважно, есть вторая половинка или нет: "Делать надо то, что хочется; работать тем, кем хочется. Выбирать путь, который сам считаешь правильным".
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