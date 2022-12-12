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12 декабря, 13:37

Экс-солистка Serebro Кищук рассталась с рэпером Slowthai, который держал её в золотой клетке

Бывшему Катя пожелала невероятного счастья. Интересно, что сначала Кищук вывалила все подробности личной жизни в блог, а потом удалила пост.

Экс-участница "Серебра" Катя Кищук рассталась с британским музыкантом Slowthai (настоящее имя — Тайрон Фрэмптон), от которого в 2021-м родила сына. Блогерша решила, что ребёнок должен видеть счастливых родителей. Жизнь с рэпером для Кищук была не сахар, хотя в соцсетях Катя делилась только радостными моментами. Никто и подумать не мог, что в звёздной семье происходило нечто страшное — психологический абьюз со стороны партнёра.

"Опасность заключается в том, что всё очень завуалированно. Тебя не лупят по лицу — когда надо решать, уходить или нет. Наоборот, тебе покупается дом, золотая клетка. Ты в ней сидишь, не видишь никого, у тебя этот один-единственный человек", — поделилась артистка.

Экс-солистка группы Serebro Катя Кищук с британским рэпером Slowthai. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk___kkkk

Экс-солистка группы Serebro Катя Кищук с британским рэпером Slowthai. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk___kkkk

Кищук не сразу поняла, что к чему. Рэпер постоянно морально давил на неё, унижал, ограничивал: Катя два года сидела дома, в чужой стране, без близких и друзей, без возможности завести новые знакомства. "Меня от себя тошнило. Я рыдала каждый день, что я — бесталанное чмо. В совокупности с беременностью и с тем, как у меня шалили гормоны, это был прямо взрыв. Взрыв ужаса".

Фанатов девушка заверила, что все эмоции проработала со специалистом и бывшему желает только счастья. И предупредила поклонниц, что надо быть аккуратнее, неважно, есть вторая половинка или нет: "Делать надо то, что хочется; работать тем, кем хочется. Выбирать путь, который сам считаешь правильным".

Кищук показала смелые фото, где прикрыла тонкими лентами грудь, которая после родов стала ещё пышнее

Кищук показала смелые фото, где прикрыла тонкими лентами грудь, которая после родов стала ещё пышнее

Обложка ©

Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk___kkkk / hrh.officially / francesco_nazardo

Марта Белова

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