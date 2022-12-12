Экс-солистка Serebro Кищук рассталась с рэпером Slowthai, который держал её в золотой клетке

Экс-участница "Серебра" Катя Кищук рассталась с британским музыкантом Slowthai (настоящее имя — Тайрон Фрэмптон), от которого в 2021-м родила сына. Блогерша решила, что ребёнок должен видеть счастливых родителей. Жизнь с рэпером для Кищук была не сахар, хотя в соцсетях Катя делилась только радостными моментами. Никто и подумать не мог, что в звёздной семье происходило нечто страшное — психологический абьюз со стороны партнёра.

"Опасность заключается в том, что всё очень завуалированно. Тебя не лупят по лицу — когда надо решать, уходить или нет. Наоборот, тебе покупается дом, золотая клетка. Ты в ней сидишь, не видишь никого, у тебя этот один-единственный человек", — поделилась артистка.

Экс-солистка группы Serebro Катя Кищук с британским рэпером Slowthai. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk___kkkk

Кищук не сразу поняла, что к чему. Рэпер постоянно морально давил на неё, унижал, ограничивал: Катя два года сидела дома, в чужой стране, без близких и друзей, без возможности завести новые знакомства. "Меня от себя тошнило. Я рыдала каждый день, что я — бесталанное чмо. В совокупности с беременностью и с тем, как у меня шалили гормоны, это был прямо взрыв. Взрыв ужаса".