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12 декабря, 12:44

Клявер и Костюшкин после 10 лет порознь споют вместе для фанатов, заскучавших по "Чаю вдвоём"

Солисты популярной в нулевые группы запишут новый трек и продолжат совместную работу. Информации о дате релиза и других деталях пока нет.

Дуэт "Чай вдвоём" вернётся на сцену в 2023-м. Об этом рассказали музыканты Денис Клявер и Стас Костюшкин, которые больше десяти лет занимались сольными карьерами и проектами. Сейчас певцы, решившие записать новый совместный трек, договариваются о деталях, пояснил директор Клявера Игорь Звягин.

"Чай вдвоём" не распадался, подчеркнул менеджер в беседе с телеканалом "360". Просто и Клявер, и Костюшкин развивались отдельно друг от друга "в принципе успешно". Теперь же Денис и Стас захотели "снова сделать своё творчество, которое раньше радовало всех поклонников".

Стас Костюшкин назвал имя первой школьной любви, при взгляде на которую всё внутри сжималось

Стас Костюшкин назвал имя первой школьной любви, при взгляде на которую всё внутри сжималось

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ТАСС / Митя Алешковский

Марта Белова

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