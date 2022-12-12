Клявер и Костюшкин после 10 лет порознь споют вместе для фанатов, заскучавших по "Чаю вдвоём"

Дуэт "Чай вдвоём" вернётся на сцену в 2023-м. Об этом рассказали музыканты Денис Клявер и Стас Костюшкин, которые больше десяти лет занимались сольными карьерами и проектами. Сейчас певцы, решившие записать новый совместный трек, договариваются о деталях, пояснил директор Клявера Игорь Звягин.

"Чай вдвоём" не распадался, подчеркнул менеджер в беседе с телеканалом "360". Просто и Клявер, и Костюшкин развивались отдельно друг от друга "в принципе успешно". Теперь же Денис и Стас захотели "снова сделать своё творчество, которое раньше радовало всех поклонников".