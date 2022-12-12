Клявер и Костюшкин после 10 лет порознь споют вместе для фанатов, заскучавших по "Чаю вдвоём"
Солисты популярной в нулевые группы запишут новый трек и продолжат совместную работу. Информации о дате релиза и других деталях пока нет.
Дуэт "Чай вдвоём" вернётся на сцену в 2023-м. Об этом рассказали музыканты Денис Клявер и Стас Костюшкин, которые больше десяти лет занимались сольными карьерами и проектами. Сейчас певцы, решившие записать новый совместный трек, договариваются о деталях, пояснил директор Клявера Игорь Звягин.
"Чай вдвоём" не распадался, подчеркнул менеджер в беседе с телеканалом "360". Просто и Клявер, и Костюшкин развивались отдельно друг от друга "в принципе успешно". Теперь же Денис и Стас захотели "снова сделать своё творчество, которое раньше радовало всех поклонников".
Wow
Где и когда выгоднее всего купить фейерверки к Новому году, пока цены не взлетели как салют
сегодня в 12:25
Джиган и Оксана Самойлова снова женятся через 10 лет брака, но будет ли счастье
сегодня в 11:18
Что за "кротовуха" и почему все в русскоязычном "Твиттере" обсуждают настойку на мёртвом животном
сегодня в 10:40
ТАСС / Митя Алешковский