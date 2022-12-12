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12 декабря, 16:15

Умер разработчик БМП Данил Релин

<p>Машиностроитель Данил Релин. Обложка © VK / <a href="https://vk.com/paokmz" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ПАО Курганский машиностроительный завод</a></p>

Машиностроитель Данил Релин. Обложка © VK / ПАО Курганский машиностроительный завод

Курганский машиностроитель, разработчик БМП-1, БМП-2 и БМП-3 Данил Релин скончался на 92-м году жизни. Об этом говорится в сообщении пресс-службы на сайте горадминистрации.

"Ушёл из жизни Данил Захарович Релин, легендарный курганский машиностроитель, разработчик боевых машин пехоты БМП-1, БМП-2, БМП-3, почётный гражданин города Кургана. Глава Кургана и администрация города выражают глубокие соболезнования родным и близким Данила Захаровича Релина", — говорится в публикации.

Там подчеркнули, что светлая память о Релине как о талантливом машиностроителе, человеке, преданном своей профессии, навсегда останется в их сердцах.

Данил Релин родился 14 декабря 1930 года в Белоруссии, окончил Ленинградский политехнический институт по специальности "технология машиностроения", а с 1954 года работал инженером-конструктором Челябинского тракторного завода. Через три месяца его перевели на Курганский машиностроительный завод, где Релин проработал более 60 лет.

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Ирина Фальке
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