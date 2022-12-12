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12 декабря, 16:15

Захарова просила вырезать фрагмент из интервью с её слезами под Высоцкого

Захарова призналась, что не хотела выхода на YouTube фрагмента, где она расплакалась во время чтения стихов Высоцкого

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова прокомментировала своё свежее интервью, в котором она расплакалась при прочтении стихотворения Владимира Высоцкого "Мы вращаем Землю". По словам Захаровой, она не хотела, чтобы этот отрывок выложили в широкий доступ, но авторы YouTube-канала решили поступить иначе.

"Я всегда стараюсь предателей женской слабости прятать за непробиваемой бронёй, даже когда голос дрожит. Но тут не смогла. Просила вырезать. К моему огромному сожалению, оставили", — написала она в своём телеграм-канале в понедельник.

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Напомним, что Захарова трогательно прочитала стихотворение Высоцкого во время интервью актёру Вячеславу Манучарову на его YouTube-канале. Исполнение оказалось настолько пронзительным, что довело до слёз даже саму Захарову. Она напомнила, что Высоцкий писал этот текст "про тех, кому сейчас сносят памятники в Прибалтике, на что, как сказала Вайкуле, "у них есть право". Он сказал это про тех, кто сейчас за нас с вами там..." По словам представителя МИДа, каждый раз, приходя на работу, она знает, что за её спиной стоят и живые, и мёртвые.

Обложка ©

ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

Марина Калегина

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