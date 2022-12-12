Захарова просила вырезать фрагмент из интервью с её слезами под Высоцкого
Захарова призналась, что не хотела выхода на YouTube фрагмента, где она расплакалась во время чтения стихов Высоцкого
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова прокомментировала своё свежее интервью, в котором она расплакалась при прочтении стихотворения Владимира Высоцкого "Мы вращаем Землю". По словам Захаровой, она не хотела, чтобы этот отрывок выложили в широкий доступ, но авторы YouTube-канала решили поступить иначе.
"Я всегда стараюсь предателей женской слабости прятать за непробиваемой бронёй, даже когда голос дрожит. Но тут не смогла. Просила вырезать. К моему огромному сожалению, оставили", — написала она в своём телеграм-канале в понедельник.
Напомним, что Захарова трогательно прочитала стихотворение Высоцкого во время интервью актёру Вячеславу Манучарову на его YouTube-канале. Исполнение оказалось настолько пронзительным, что довело до слёз даже саму Захарову. Она напомнила, что Высоцкий писал этот текст "про тех, кому сейчас сносят памятники в Прибалтике, на что, как сказала Вайкуле, "у них есть право". Он сказал это про тех, кто сейчас за нас с вами там..." По словам представителя МИДа, каждый раз, приходя на работу, она знает, что за её спиной стоят и живые, и мёртвые.
ТАСС / Пресс-служба МИД РФ