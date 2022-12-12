Захарова просила вырезать фрагмент из интервью с её слезами под Высоцкого

Напомним, что Захарова трогательно прочитала стихотворение Высоцкого во время интервью актёру Вячеславу Манучарову на его YouTube-канале. Исполнение оказалось настолько пронзительным, что довело до слёз даже саму Захарову. Она напомнила, что Высоцкий писал этот текст "про тех, кому сейчас сносят памятники в Прибалтике, на что, как сказала Вайкуле, "у них есть право". Он сказал это про тех, кто сейчас за нас с вами там..." По словам представителя МИДа, каждый раз, приходя на работу, она знает, что за её спиной стоят и живые, и мёртвые.