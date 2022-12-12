Двукратный олимпийский чемпион выжил при крушении самолёта в Кении

Двукратный олимпийский чемпион из Кении Дэвид Рудиша выжил в авиакатастрофе, сообщает газета Nation.

Самолёт упал 10 декабря в округе Каджиадо на юго-востоке Кении, на его борту находились Рудиша и ещё пять человек. Пассажиры возвращались с Олимпийских игр воинов Масаи, которые проходили в округе Каджиадо.

В результате авиакатастрофы также выжил председатель кенийского отделения Всемирной легкоатлетической ассоциации для спортсменов старше 35 лет Стивен Оле Мараи. Сейчас он находится в больнице с травмами рёбер.

Рудиша рассказал, что всё случилось через 7–8 минут после начала полёта: двигатель самолёта внезапно выключился. Пилот увидел место, где можно было посадить судно, но одно из крыльев задело дерево. Самолёт начал вращаться, после чего упал на каменистое поле, вспоминает легкоатлет.

"Благодарим Бога, что все остались живы, получив лишь ушибы мягких тканей. Это страшно, когда ты держишь сердце в руках, когда молишься Богу. Пилот проделал невероятную работу, чтобы удержать самолёт максимально плавно", — признался спортсмен.