Путин дал поручения по индексации зарплат бюджетников в 2023 году

Президент РФ Владимир Путин поручил в начале 2023 года добиться роста зарплат бюджетников такими же темпами, как в среднем по экономике, говорится на сайте Кремля. Такое распоряжение глава государства дал по итогам совещания с кабмином 10 декабря.

"Обеспечить увеличение в начале 2023 года фонда оплаты труда работников учреждений бюджетной сферы исходя из фактического темпа роста по итогам 2022 года среднемесячной начисленной заработной платы работников, занятых в сфере экономики", — говорится в одном из пунктов.

В соответствии с этим правительству дано поручение предусмотреть в течение 2023 года "дальнейшую корректировку указанного фонда оплаты труда в соответствии с динамикой темпа роста среднемесячной начисленной заработной платы работников, занятых в сфере экономики, для достижения целевых показателей". Доклад ожидается до 30 марта следующего года.

Кроме того, глава государства потребовал "обеспечить безусловное достижение целевых показателей" уровня зарплаты отдельных категорий работников бюджетного сектора экономики. Доложить об этом президенту нужно до 30 декабря 2022 года.