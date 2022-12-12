Доктор Мясников объяснил, чем грипп страшнее ковида

Врач и телеведущий Александр Мясников предупредил об опасности бессимптомного течения гриппа. Он напомнил, что штамм Н1N1 (так называемый свиной) — это "тот же вирус, который 100 лет назад под названием "испанка" выкосил 5% населения Земли". Хотя сейчас есть коллективный иммунитет, однако любой грипп — серьёзное инфекционное заболевание, заметил доктор.

"Около 10% заражённых свиным гриппом могут быть бессимптомными. То есть они могут не знать, что стали переносчиками вируса, и поэтому неумышленно будут заражать других", — объяснил он в телеграм-канале.

Мясников подчеркнул, что вакцинироваться ещё не поздно, так как сезон гриппа может продлиться до апреля. Но важно учитывать, что прививка начнёт действовать спустя две недели. Медик отметил, что эта мера убережёт от осложнений, а кому-то спасёт жизнь. Если болезнь уже наступила, то следует оставаться дома, а вызывать врача необходимо, если появились симптомы обезвоживания, затруднённое дыхание, заторможенность и рвота. У детей плюс ко всему может наблюдаться синюшный цвет кожи, плач без слёз, сыпь, заметил доктор.