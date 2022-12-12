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12 декабря, 17:06

Премьер Узбекистана запретил новогодние корпоративы для чиновников за госсчёт

Госорганы Узбекистана не смогут проводить новогодние корпоративы за счёт бюджетных средств. Такое решение озвучил премьер-министр страны Абдулла Арипов после заседания правительства, сообщает местное интернет-издание gazeta.uz.

"Глава правительства запретил всем государственным организациям и хокимиятам (администрации регионов. — Прим. Лайфа) организовывать корпоратив, накрывать праздничные столы и устраивать фейерверк за счёт бюджета и внебюджетных средств", говорится в публикации.

Подобные ограничения для чиновников — вынужденная мера ради экономии денег, продолжает издание. Однако напоминает, что в 2020 году власти Узбекистана тоже запрещали госпредприятиям оплачивать новогодние банкеты бюджетными средствами. Это было связано с борьбой с распространением коронавируса. Но в последний момент запрет был снят, указано в материале.

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Ранее сообщалось, что большинство российских компаний (57%) отказались от проведения новогоднего корпоратива в этом году. Представители 68% из них ответили, что причиной стал дефицит бюджета. 51% респондентов сослались на то, что устраивали общий праздник для сотрудников в этом году, а 47% указали, что не видят необходимости в подобной вечеринке.

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Татьяна Миссуми

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