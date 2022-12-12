Премьер Узбекистана запретил новогодние корпоративы для чиновников за госсчёт

Госорганы Узбекистана не смогут проводить новогодние корпоративы за счёт бюджетных средств. Такое решение озвучил премьер-министр страны Абдулла Арипов после заседания правительства, сообщает местное интернет-издание gazeta.uz.

"Глава правительства запретил всем государственным организациям и хокимиятам (администрации регионов. — Прим. Лайфа) организовывать корпоратив, накрывать праздничные столы и устраивать фейерверк за счёт бюджета и внебюджетных средств", — говорится в публикации.

Подобные ограничения для чиновников — вынужденная мера ради экономии денег, продолжает издание. Однако напоминает, что в 2020 году власти Узбекистана тоже запрещали госпредприятиям оплачивать новогодние банкеты бюджетными средствами. Это было связано с борьбой с распространением коронавируса. Но в последний момент запрет был снят, указано в материале.