Стало известно, чем россиян будут кормить на новогодних корпоративах

Самым популярным блюдом на новогодних корпоративах в этом году будет паста с лососем — её заказали 29% российских компаний. Об этом сообщает "Газета.ru" со ссылкой на данные онлайн-исследования страхового дома ВСК и кулинарной студии Culinaryon.

Вторым по востребованности праздничным блюдом стал говяжий стейк с картофелем, а следом идёт паста с томатным соусом и баклажанами. Что касается закусок, то большинство компаний в этом году выбирают салат с карамелизированной уткой (47%), а также салат с артишоками и грейпфрутом (34%) и хрустящие баклажаны Nikkei (10%). На этом, как оказалось, гастрономические предпочтения россиян не заканчиваются. Более половины работодателей (51%) угощают сотрудников десертом в виде мороженого. Вместе с тем среди праздничных сладостей не менее популярны тирамису и морковный пирог.