Стало известно, чем россиян будут кормить на новогодних корпоративах
Паста из лосося стала самым востребованным блюдом на новогодних корпоративах в 2022 году
Самым популярным блюдом на новогодних корпоративах в этом году будет паста с лососем — её заказали 29% российских компаний. Об этом сообщает "Газета.ru" со ссылкой на данные онлайн-исследования страхового дома ВСК и кулинарной студии Culinaryon.
Вторым по востребованности праздничным блюдом стал говяжий стейк с картофелем, а следом идёт паста с томатным соусом и баклажанами. Что касается закусок, то большинство компаний в этом году выбирают салат с карамелизированной уткой (47%), а также салат с артишоками и грейпфрутом (34%) и хрустящие баклажаны Nikkei (10%). На этом, как оказалось, гастрономические предпочтения россиян не заканчиваются. Более половины работодателей (51%) угощают сотрудников десертом в виде мороженого. Вместе с тем среди праздничных сладостей не менее популярны тирамису и морковный пирог.
Авторы исследования подсчитали, что средней чек на одного гостя в этом году составит около 15,5 тысячи рублей, что на 15% больше, чем в 2021-м. При этом число компаний, планирующих проведение корпоративов в 2022 году, увеличилось на 27%.
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