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12 декабря, 17:24

США провели успешный пуск прототипа гиперзвуковой ракеты "воздух – земля"

В США отчитались о первом успешном пуске прототипа гиперзвуковой ракеты AGM-183A ARRW

Соединённые Штаты провели первые успешные испытания полноценного прототипа гиперзвуковой ракеты AGM-183A класса "воздух – земля". Как сообщили в пресс-службе авиабазы ВВС США Эглин во Флориде, пуск был произведён с борта бомбардировщика B-52H "Стратофортресс" (Stratofortress).

"Данные испытания стали первым запуском полноценного работающего прототипа. Предыдущие проверки были направлены на тесты показателей силовой установки", — сказано в сообщении.

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U.S. Air Force / Christopher Okula

Ирина Фальке

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