США провели успешный пуск прототипа гиперзвуковой ракеты "воздух – земля"

Соединённые Штаты провели первые успешные испытания полноценного прототипа гиперзвуковой ракеты AGM-183A класса "воздух – земля". Как сообщили в пресс-службе авиабазы ВВС США Эглин во Флориде, пуск был произведён с борта бомбардировщика B-52H "Стратофортресс" (Stratofortress).

Ранее эксперты рассказали, что известно о новом бомбардировщике США В-21, который был представлен 2 декабря на заводе компании в Калифорнии. Для ВВС США это первая публичная презентация бомбардировщика за последние 34 года.