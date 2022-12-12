США провели успешный пуск прототипа гиперзвуковой ракеты "воздух – земля"
В США отчитались о первом успешном пуске прототипа гиперзвуковой ракеты AGM-183A ARRW
Соединённые Штаты провели первые успешные испытания полноценного прототипа гиперзвуковой ракеты AGM-183A класса "воздух – земля". Как сообщили в пресс-службе авиабазы ВВС США Эглин во Флориде, пуск был произведён с борта бомбардировщика B-52H "Стратофортресс" (Stratofortress).
"Данные испытания стали первым запуском полноценного работающего прототипа. Предыдущие проверки были направлены на тесты показателей силовой установки", — сказано в сообщении.
Ранее эксперты рассказали, что известно о новом бомбардировщике США В-21, который был представлен 2 декабря на заводе компании в Калифорнии. Для ВВС США это первая публичная презентация бомбардировщика за последние 34 года.
U.S. Air Force / Christopher Okula