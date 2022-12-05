Реклама "Призрачного гонщика": Что известно о новом бомбардировщике США В-21 Новый стелс-бомбардировщик наделал немало шума своим появлением, однако от новой машины у США пока больше проблем, чем пользы. 4 декабря, 23:40 Обложка © ТАСС / АР / Marcio Jose Sanchez

B-21 Raider

2 декабря Northrop Grumman представила стратегический бомбардировщик нового поколения B-21 Raider. Церемония состоялась на заводе компании в Палмдейле, штат Калифорния. Примечательно, что для ВВС США это первая публичная презентация бомбардировщика за последние 34 года.

— Мы представляем передовой самолёт, сочетающий в себе дальность полёта, грузоподъёмность и жизнеспособность. Оперативное внедрение новых технологий обеспечит готовность B-21 опережать данные угрозы, — заявила генеральный директор Northrop Grumman Кэти Уорден.

По заверениям компании, B-21 может достигать любой точки мира, нести ядерное и неядерное вооружение и миновать самые совершенные ПВО благодаря модернизированной стелс-технологии. Но действительно ли этот самолёт такой уж прорывной?

B-21 Raider: характеристики

На самом деле B-21 не такой уж новый бомбардировщик. Его разработка началась в 2015 году, и он был призван заполнить нишу между малозаметным бомбардировщиком В-2 Spirit и стремительно стареющим американским ракетоносцем B-52 Stratofortress. Концептуально он мало чем отличается от В-2, который производится с 1987 года.

Конструкция B-21 Raider, так же как у B-2, выполнена по схеме "летающего крыла", что, по словам разработчиков, должно снизить радиолокационную заметность по сравнению с самолётами, обладающими вертикальным оперением. Фюзеляж B-21 имеет четырёхлепестковую форму. По габаритам B-21 немного поменьше, чем B-2. Заявлено, что его эффективная площадь рассеяния на 20% меньше, чем у B-2.

Фото © ТАСС / ZUMA

Максимальная скорость B-21 — 1 тысяча км/ч, и по этому параметру самолёт недалеко ушёл от более возрастного B-2. Максимальная дальность полёта — 11 тысяч километров. Такая же, как у B-2. Максимальная высота полёта — 15 километров, что даже немного поменьше, чем у B-2.

Самолёт способен нести управляемые бомбы, крылатые дозвуковые и гиперзвуковые ракеты. Бомбовая нагрузка, по некоторым данным, составляет 12,5 тонны.

Разработчики утверждают, что это будет первый бомбардировщик с сетецентрической системой управления и что это даёт ему право называться бомбардировщиком шестого поколения. Сейчас это проверить никак нельзя: даже по предыдущему поколению B-2 слишком много информации относительно реальных боевых возможностей засекречено. Кроме того, военные эксперты спорят на тему того, к какому поколению боевой авиации принадлежит новый самолёт.

B-21 Raider — какое поколение?

Министр обороны США Ллойд Остин, предваряя презентацию B-21, назвал его появление историческим событием. Разработчики из Northrop Grumman назвали бомбардировщик "средством сдерживания будущего", не уточнив, правда, о каких угрозах или каком противнике может идти речь.

Бывший сотрудник завода Lockheed инженер энергетических и бортовых систем Майкл Вулли в беседе с Лайфом выразил сомнение, что B-21 — это тяжёлый бомбардировщик.

Точных данных о габаритах машины и массе нет, но, мне кажется, это не супертяжёлый бомбардировщик, а скорее аналог советского российского дальнего сверхзвукового ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3, выпускавшегося с 1971 года. У него также есть "старший брат" — ракетоносец Ту-160 Майкл Вулли Бывший сотрудник завода Lockheed, инженер энергетических и бортовых систем

Разработчики из Northrop Grumman заявляют, что B-21 — это шестое поколение самолётов. Однако по поводу того, к какому поколению относится новинка, единого мнения нет. Одни эксперты считают, что он относится к самолётам четвёртого поколения, отмечая, что у него типичная для этого поколения конструкция и лётные характеристики вроде дозвукового полёта. Другие пишут, что это бомбардировщик пятого поколения. В Northrop Grumman особо не переживают, но убеждены, что создали бомбардировщик шестого поколения, даже если он летает так же, как предыдущий B-2 Spirit.

Если ориентироваться на имеющиеся данные, концептуально и технологически B-21 — такой же бомбардировщик, как B-2.

Принятый на вооружение в конце 90-х В-2 по большей части применялся для массированных бомбардировок Югославии, Ирака, Афганистана и Ливии. Стран, у которых не было полноценной системы ПВО. Хотя и B-2 создавался "для прорыва систем ПВО". Но не было никакой возможности доказать прорывной характер опытным путём.

Как работает доставка ракет на "стелсах"

По поводу B-21 сделано слишком много громких заявлений, но давно известно, что в США любят и умеют пиарить своё оружие. При этом, если пройтись по деталям, возникает множество вопросов. Нет никакой определённости по поводу силовой установки нового бомбардировщика. Сначало было решено ставить на новые самолёты двигатели F135 компании Pratt & Whitney. Такие стоят на истребителях F-35. Затем внимание было переключено на XA101, которые должны заменить F135. Но Конгресс временно заморозил решение по выделению средств на серийное производство XA101. Как заявляет американская сторона, B-21 должен впервые взлететь уже в 2023 году. Однако если это и произойдёт, то,скорее всего, с двумя двигателями от истребителя F-35, поэтому о наличии у США полноценно нового самолёта говорить преждевременно.

F-35. Фото © Shutterstock

Что касается гиперзвуковых ракет, которые должны стать частью боевой нагрузки самолёта, с этим тоже не всё просто. В этом году США только с четвёртой попытки удалось испытать ракеты AGM-183A ARRW, которые к гиперзвуку относятся формально, балансируя на испытательных полётах около пяти Махов по скорости полёта. При этом их ещё предстоит дорабатывать, и на этом пути может возникнуть множество проблем.

Как следствие, в США ещё не проводились полноценные испытания прицельно-навигационного комплекса бомбардировщиков B-21. Понадобится решить ещё множество задач, пройти весь цикл доводок и испытаний. Успеют ли они к 2026–2027 году наладить серийное производство B-21 — большой вопрос.

Некоторые эксперты утверждают, что громкая презентация B-21 и такое количество сенсационных заявлений сделаны на фоне того, что Россия регулярно презентует новые боевые системы, включая гиперзвуковые ракеты. Кто-то называет это саморекламой Демократической партии США, которая пытается внушить избирателям, что их страна сейчас впереди планеты всей.

Но что бы ни стояло за презентацией "супербомбардировщика" B-21 в Калифорнии, ясно одно. США создают не принципиально новую систему, а временный "костыль" для поддержания боеспособности ВВС до появления гиперзвуковых летательных аппаратов нового поколения. Им может стать немного обновлённая версия B-2. Но вот о том, что он сможет наносить точный удар в любой точке мира и пробивать любую защиту, говорить не приходится.

Что касается отдельных характеристик новинки, которые могли бы её сделать прорывом американского оружия, неизвестно, сколько времени ещё понадобится на их доработку. При том, что Россия, конечно, не будет всё это время сидеть сложа руки и просто наблюдать за процессом.

Фото © ТАСС / АР / Marcio Jose Sanchez B-21 Raider — это прорыв? 0 Скорее да, чем нет Сомневаюсь Скорее нет, чем да

Авторы Сергей Андреев