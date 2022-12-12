Ответ из прошлого: У какой страны США украли технологию "новых" ракет Typhon Армия США получила ракетный комплекс, до этого запрещённый по договору с Россией. Однако зарубежные эксперты усомнились в том, что это оружие является прорывным и новейшим. 11 декабря, 23:40 Обложка © anna-news.info

Ракеты Typhon

5 декабря представители компании Lockheed Martin сообщили о том, что армия США получила первые наземные пусковые установки Typhon для крылатых ракет Tomahawk.

Это первое наземное ударное средство средней дальности, полученное американской армией с момента окончания холодной войны и выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Если верить заявлению генерал-лейтенанта США Роберта Раша, уже в начале следующего года американские военные начнут осваивать новую систему.

Первые четыре батареи MRC Typhon США планируют развернуть во второй половине 2023 года на тихоокеанском побережье США. Пусковая ракета Typhon должна войти в состав одной новой межвидовой оперативной группы MDTF.

Также эксперты предполагают, что в ближайшие два-три года новые ракетные комплексы привезут в Германию и развернут их там. Всего таких экспериментальных групп в ближайшие годы может появиться около пяти. По словам военных аналитиков, поставка таких установок неизбежно вызовет ответный ход со стороны России.

MRC Typhon: характеристики

Эти системы также называют Mid-Range Capability, или Typhon Weapon System. Названы они в честь великана Тифона из греческой мифологии, который бросил вызов олимпийским богам и был повержен Зевсом.

Это наземный ракетный комплекс средней дальности. С его помощью можно запускать крылатые ракеты Tomahawk с дальностью до 1,8 тысячи километров, ракеты SM-6 с дальностью до 460 километров, а также перспективные противоракеты RIM-174 SM-6 ERAM. Однако и этими ракетами дело может не ограничиться.

По данным экспертов Lockheed Martin, Typhon станет промежуточным по дальности действия звеном между перспективным ОТРК Lockheed Martin PrSM и перспективным наземным гиперзвуковым ракетным комплексом средней дальности LRHW.

Кормовая УВП MK41. Фото © Wikipedia

Одна ракетная батарея MRC Typhon состоит из четырёх мобильных установок, передвижного командного пункта, транспортно-заряжающей машины и машины обеспечения боевого дежурства. В одну мобильную установку входит четыре ракеты. Пусковая установка батареи — это сухопутный вариант корабельной вертикальной пусковой установки Mk41. По сути, это пакет пусковых контейнеров, стандартизированных под разные типы ракет.

Этот комплекс создан давно, но презентовать его мешал Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, вступивший в силу 1 июня 1988 года. Этот договор просуществовал до 2 августа 2019 года.

Пентагон подписал контракт с Lockheed Martin аккурат через год после того, как развалился ДРСМД. Есть мнение, что с конца 2018 года американцы сами подводили к разрыву договора. Тогда Москва и Вашингтон обменялись взаимными претензиями: по поводу российских крылатых ракет 9М729 и американских пусковых установок противоракет Mk41. Примечательно, что первые испытания Tomahawk с наземной пусковой установки состоялись всего через две недели после одностороннего выхода США из ДРСМД.

Как Россия ответит на развёртывание ракет Typhon

Военный эксперт, доктор военных наук Константин Сивков отмечает, что новой технологии в этом вопросе нет. По его словам, США лишь разработали пусковую наземную установку для крылатых ракет Tomahawk, не более того.

Американцы сделали полноценную систему наземного базирования, которая, по сути, не является оперативно-тактическим комплексом. Они нарушили ДРСМД, а на нас возложили за это ответственность. О принципиально новой техологии в этом направлении говорить не стоит Константин Сивков Военный эксперт, доктор военных наук

Любопытно, что в СССР такие технологии были давно отработаны. Ещё во второй половине 70-х был разработан РК-55 "Рельеф" (SSC-X-4 "Рогатка" в классификации НАТО), а на вооружении он находился с 1984 года. Это наземный ракетный комплекс, призванный решать оперативные и стратегические задачи по поражению континентальных целей по заранее известным координатам. Он включал в себя пусковую установку, машину транспортировки и заряжания, машину боевого управления и наземный комплекс оборудования. Пусковая установка была создана на базе шасси МАЗ-79111/543М.

РК-55 "Рельеф" использовал крылатые ракеты 3К-10 "Гранат", которые называли "русским "Томагавком". Стоили они намного дешевле американских крылатых ракет, но при этом были не менее эффективны. Дальность пуска ракет 3К-10 составляла почти 3 тысячи километров. Сегодняшние ракеты "Калибр-НК" можно назвать прямыми потомками ракет "Гранат". 7 октября 2015 года "Калибр-НК" были успешно опробованы в Сирии, когда были пущены с кораблей Каспийской флотилии, пролетели через территорию трёх государств и уничтожили 11 объектов боевиков. Тогда никто не знал, что это за ракеты, но все были в шоке.

Ещё осенью 2018 года президент России Владимир Путин заявил, что в случае чего у России есть ответ на возможный выход США из ДРСМД. Наработки по комплексам "Гранат" и "Рельеф" никуда не делись. И сегодня, когда США актуализировали свои наземные установки средней дальности, России не придётся долго размышлять над ответным ходом.

После новостей о появлении и скором развёртывании ракетного комплекса Typhon многие западные эксперты заявили, что США, по сути, провоцируют "кризис евроракет 2.0". В 1977–1983 годах случилось обострение конфронтации между блоками НАТО и ОВД, мир тогда находился в шаге от полномасштабного конфликта между СССР и США. Удержать США от применения вооружения во многом удалось благодаря разработке советских крылатых ракет наземного базирования с дальностью полёта до 5 тыс. километров. Таких боевых возможностей почти полвека назад хватало, чтобы за несколько часов вывести из строя 90% военной инфраструктуры США и НАТО в Центральной, Западной и Восточной Европе.

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Авторы Сергей Андреев