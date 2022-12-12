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Регион
Опубликовано 12 декабря 2022, 20:50
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Джиган и Самойлова довели гостей свадьбы до слёз трогательной клятвой голосами детей

Джиган и Самойлова довели гостей свадьбы до слёз трогательной клятвой после 10 лет брака

Рэпер Джиган и Оксана Самойлова устроили роскошный праздник в честь десятилетия со дня свадьбы. Невеста предстала в шикарном белом платье весом 13 килограммов и фатой весом 15 килограммов. "Молодожёны" обновили клятвы и довели гостей до слёз.

Свадьба Джигана и Самойловой 12 декабря 2022 года. Видео © VK / Оксана Самойлова

Кольца вынес маленький сын пары Давид, а дочери рассыпали лепестки роз у ног матери. Дети попросили родителей поклясться любить друг друга всю жизнь, а потом объявили их мужем и женой.

На "свадьбу века" пришли Тимати, Егор Крид, Анна Седокова, Лена Перминова, Юлия Самойлова, Яна Рудковская и другие звёзды. Трансляция ведётся на странице Джигана и Самойловой во "ВКонтакте", её смотрит почти 50 тысяч человек.

Джиган и Оксана Самойлова снова женятся через 10 лет брака, но будет ли счастье
Джиган и Оксана Самойлова снова женятся через 10 лет брака, но будет ли счастье
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VK / Оксана Самойлова

Андрей Бражников
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