Джиган и Самойлова довели гостей свадьбы до слёз трогательной клятвой голосами детей

Рэпер Джиган и Оксана Самойлова устроили роскошный праздник в честь десятилетия со дня свадьбы. Невеста предстала в шикарном белом платье весом 13 килограммов и фатой весом 15 килограммов. "Молодожёны" обновили клятвы и довели гостей до слёз.

Свадьба Джигана и Самойловой 12 декабря 2022 года. Видео © VK / Оксана Самойлова

Кольца вынес маленький сын пары Давид, а дочери рассыпали лепестки роз у ног матери. Дети попросили родителей поклясться любить друг друга всю жизнь, а потом объявили их мужем и женой.