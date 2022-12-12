Джиган и Самойлова довели гостей свадьбы до слёз трогательной клятвой голосами детей
Джиган и Самойлова довели гостей свадьбы до слёз трогательной клятвой после 10 лет брака
Рэпер Джиган и Оксана Самойлова устроили роскошный праздник в честь десятилетия со дня свадьбы. Невеста предстала в шикарном белом платье весом 13 килограммов и фатой весом 15 килограммов. "Молодожёны" обновили клятвы и довели гостей до слёз.
Свадьба Джигана и Самойловой 12 декабря 2022 года. Видео © VK / Оксана Самойлова
Кольца вынес маленький сын пары Давид, а дочери рассыпали лепестки роз у ног матери. Дети попросили родителей поклясться любить друг друга всю жизнь, а потом объявили их мужем и женой.
На "свадьбу века" пришли Тимати, Егор Крид, Анна Седокова, Лена Перминова, Юлия Самойлова, Яна Рудковская и другие звёзды. Трансляция ведётся на странице Джигана и Самойловой во "ВКонтакте", её смотрит почти 50 тысяч человек.
VK / Оксана Самойлова