Сколько стоит "обоссанный" дом и другая недвижимость Гарика Харламова, разругавшегося с Асмус

Юморист Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус развелись два года назад, но разъехаться так и не решились. Звезда "Интернов" и "Текста" уверяет: экс-благоверный чуть ли не насильно удерживает её в подмосковном доме. На днях бывшие супруги схлестнулись в Сети, выставив грязное бельё на всеобщее обозрение. Тогда-то и выяснилось, что особняк Гарика — настоящий "теремок": в нём живут и сам шоумен, и его мама, и Кристина с дочкой Настей. Судя по всему, уходить Асмус некуда. При этом у Насти, как утверждает мама Гарика, есть "обеспеченное любящим папой жильё, и не одно".

Интересно, что после расставания с актрисой Харламов во всеуслышание заявил, что дом в 473 квадрата перепишет на дочь. Особняк с несколькими спальнями, ванными, тренажёрным и кинозалом и бассейном расположен в коттеджном посёлке "Ильинка лейнхаус" на Рублёвке. Стоит он ни много ни мало около 140 миллионов рублей — в этой сумме учтены площадь, дизайнерский ремонт, а ещё восемь соток земли. Единоличный владелец недвижимости — сам Гарик, подчёркивают источники kp.ru. На него же оформлены земля и гараж рядом с домом.