Экс-игрок ЦСКА навестил фанатский отряд "Эспаньола" на СВО и обратился к футболистам
Экс-игрок сборной России, ЦСКА и "Локомотива" Андрей Соломатин первым из футболистов побывал в зоне конфликта в Донбассе и записал видеообращение к коллегам. Кадры он опубликовал через телеграм-канал добровольческого воинского подразделения "Эспаньола", в котором состоят футбольные фанаты.
Футболист Андрей Соломатин призвал российских спортсменов поддержать участников спецоперации. Видео © Telegram / "Эспаньола"
"Дорогие друзья, сейчас страна переживает не самые лёгкие времена. Я призываю спортсменов поддержать наших солдат. Вероятно, кто-то может оказать какую-то финансовую помощь. Сегодня такая ситуация, когда один за всех и все за одного. Это не пустые слова", — заявил он.
Соломатин провёл в расположениях фанатского отряда несколько дней и "настолько проникся духом братства, что влился в число участников сообщества". В "Эспаньоле" отметили, что Соломатин снова спешит к ним с гуманитарной миссией, с которой прибудет уже буквально на днях.
А тем временем в учебном центре в Гудермесе Чеченской Республики началась подготовка спортсменов, которые попросились в добровольцы для участия в специальной военной операции на Украине. В спецотряд входят ребята из Москвы и Московской области, Республики Адыгея, Татарстана, Карачаево-Черкесской Республики, Ленинградской, Псковской, Свердловской, Кировской, Тамбовской областей, Краснодарского, Пермского, Ставропольского краёв, Крыма и регионов Дальнего Востока — Якутии, Хабаровского края, Приморья.