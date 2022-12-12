Экс-игрок ЦСКА навестил фанатский отряд "Эспаньола" на СВО и обратился к футболистам

Экс-игрок сборной России, ЦСКА и "Локомотива" Андрей Соломатин первым из футболистов побывал в зоне конфликта в Донбассе и записал видеообращение к коллегам. Кадры он опубликовал через телеграм-канал добровольческого воинского подразделения "Эспаньола", в котором состоят футбольные фанаты.

Футболист Андрей Соломатин призвал российских спортсменов поддержать участников спецоперации. Видео © Telegram / "Эспаньола"

"Дорогие друзья, сейчас страна переживает не самые лёгкие времена. Я призываю спортсменов поддержать наших солдат. Вероятно, кто-то может оказать какую-то финансовую помощь. Сегодня такая ситуация, когда один за всех и все за одного. Это не пустые слова", — заявил он.