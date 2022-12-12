Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
12 декабря, 18:10

Экс-игрок ЦСКА навестил фанатский отряд "Эспаньола" на СВО и обратился к футболистам

Экс-игрок сборной России, ЦСКА и "Локомотива" Андрей Соломатин первым из футболистов побывал в зоне конфликта в Донбассе и записал видеообращение к коллегам. Кадры он опубликовал через телеграм-канал добровольческого воинского подразделения "Эспаньола", в котором состоят футбольные фанаты.

Футболист Андрей Соломатин призвал российских спортсменов поддержать участников спецоперации. Видео © Telegram / "Эспаньола"

"Дорогие друзья, сейчас страна переживает не самые лёгкие времена. Я призываю спортсменов поддержать наших солдат. Вероятно, кто-то может оказать какую-то финансовую помощь. Сегодня такая ситуация, когда один за всех и все за одного. Это не пустые слова", — заявил он.

Соломатин провёл в расположениях фанатского отряда несколько дней и "настолько проникся духом братства, что влился в число участников сообщества". В "Эспаньоле" отметили, что Соломатин снова спешит к ним с гуманитарной миссией, с которой прибудет уже буквально на днях.

А тем временем в учебном центре в Гудермесе Чеченской Республики началась подготовка спортсменов, которые попросились в добровольцы для участия в специальной военной операции на Украине. В спецотряд входят ребята из Москвы и Московской области, Республики Адыгея, Татарстана, Карачаево-Черкесской Республики, Ленинградской, Псковской, Свердловской, Кировской, Тамбовской областей, Краснодарского, Пермского, Ставропольского краёв, Крыма и регионов Дальнего Востока — Якутии, Хабаровского края, Приморья.

Москва отправила более 30 тысяч новогодних подарков детям Донбасса

Москва отправила более 30 тысяч новогодних подарков детям Донбасса

Обложка ©

VK / ultras_action

Ирина Фальке

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров