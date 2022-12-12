Премьер Украины пожаловался на отказ цивилизованных стран нападать на Россию

"Цивилизованные страны не хотят нападать на Россию и не могут поменять ничего внутри РФ, её общество", — сказал Шмыгаль.

Ранее российский постпред при ООН Василий Небензя отказался слушать речь украинского постпреда Сергея Кислицы в СБ ООН, допустившего оскорбительные заявления в адрес российских дипломатов. Он выразил сожаление по поводу того, что подобные выходки отражают нынешнее состояние украинской дипломатии и являются, по его словам, свидетельством неспособности и неготовности киевских властей "к какому-либо диалогу, не говоря уже о цивилизованном".