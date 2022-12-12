ЕС ввёл санкции против Ирана из-за нарушений прав человека и поддержки России
Брюссель ввёл дополнительные санкции против Ирана из-за якобы нарушений прав человека в стране и приписываемой официальному Тегерану поддержки России в конфликте на Украине. Об этом сказано в Официальном журнале ЕС, в котором были опубликованы соответствующие нормативные акты.
"В соответствии с обязательством Евросоюза решать все вопросы, вызывающие озабоченность в отношении Ирана, включая ситуацию с правами человека, 20 человек и 1 юридическое лицо должны быть включены в список лиц и организаций, подлежащих ограничительным мерам", — указано в документе.
В нём также подчёркивается, что Евросоюз остаётся непоколебим в своей поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины. В связи с поддержкой России в чёрный список включены 4 физических лица и 4 компании, якобы связанные с производством и поставками беспилотников Москве.
А ранее сегодня стало известно, что главы МИД стран ЕС на встрече в Брюсселе не смогли согласовать девятый пакет санкций против России. Проект вернули на рассмотрение постпредов.
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ТАСС / Zuma