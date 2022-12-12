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12 декабря, 18:39

Один ест торт и плачет: Мальчик-пастух стал звездой соцсетей из-за разбивающего сердце видео о дне рождения

Юному пастуху из грустного TikTok-видео про одинокий день рождения подарили iPhone 12

Мальчику-пастуху из казахского аула Тойбеку Саяту, который снял разбивающий сердце ролик в TikTok про свой одинокий день рождения, подарили iPhone 12. Необходимую сумму за два дня среди своих подписчиков собрали активисты из благотворительного движения Charity_KZ. По словам основателя организации Альбины Мажит, целью такого презента было "увеличить просмотры" юному блогеру.

Одинокому пастуху-имениннику из TikTok подарили iPhone 12. Видео © "Газета.ру"

На том самом видео Тойбек один празднует свой день рождения. Парень сам готовит торт, ложится спать и просыпается в 00:00 после звонка будильника. Затем он в одиночестве задувает свечу на куске торта, есть его и со слезами на глазах ложится спать с кошкой.

"Мы увидели его видео, где он в день рождения лежал и плакал... Мы обещали, что отправим ему подарок, но не говорили какой... Когда [он] получил подарок, [он] был безудержно счастлив, несколько раз обнимал подругу, которая вручала. Он пришёл домой, отправил мне аудиосообщение, благодарил, говорил, что немного взволнован, но ему так понравилось", рассказала Альбина Мажит "Газете.ру".

Она отметила, что Тойбек живёт в полноценной семье. У него есть сёстры, но они замужем и живут в Алма-Ате. Одна из них призналась девушке, что собиралась купить брату новый телефон в кредит, но пока не успела. Мальчик — младший в семье, он помогает родителям присматривать за чьим-то скотом.

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Обложка ©

"Газета.ру"

Матвей Шандрыголов

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