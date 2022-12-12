Один ест торт и плачет: Мальчик-пастух стал звездой соцсетей из-за разбивающего сердце видео о дне рождения

Мальчику-пастуху из казахского аула Тойбеку Саяту, который снял разбивающий сердце ролик в TikTok про свой одинокий день рождения, подарили iPhone 12. Необходимую сумму за два дня среди своих подписчиков собрали активисты из благотворительного движения Charity_KZ. По словам основателя организации Альбины Мажит, целью такого презента было "увеличить просмотры" юному блогеру.

Одинокому пастуху-имениннику из TikTok подарили iPhone 12. Видео © "Газета.ру"

На том самом видео Тойбек один празднует свой день рождения. Парень сам готовит торт, ложится спать и просыпается в 00:00 после звонка будильника. Затем он в одиночестве задувает свечу на куске торта, есть его и со слезами на глазах ложится спать с кошкой.

"Мы увидели его видео, где он в день рождения лежал и плакал... Мы обещали, что отправим ему подарок, но не говорили какой... Когда [он] получил подарок, [он] был безудержно счастлив, несколько раз обнимал подругу, которая вручала. Он пришёл домой, отправил мне аудиосообщение, благодарил, говорил, что немного взволнован, но ему так понравилось", — рассказала Альбина Мажит "Газете.ру".

Она отметила, что Тойбек живёт в полноценной семье. У него есть сёстры, но они замужем и живут в Алма-Ате. Одна из них призналась девушке, что собиралась купить брату новый телефон в кредит, но пока не успела. Мальчик — младший в семье, он помогает родителям присматривать за чьим-то скотом.